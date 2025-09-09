J.J. McCarthy brilla en su debut mientras los Vikings vencen 27-24 a los Bears

Caleb Williams de Chicago tuvo su primer touchdown por carrera y lanzó para una anotación en el primer juego de Ben Johnson como entrenador de los Bears

El ala cerrada de los Vikings de Minnesota, Josh Oliver, a la derecha, es detenido antes de la zona de anotación por el defensor secundario de los Bears de Chicago, Jonathan Owens, durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL el lunes 8 de septiembre de 2025, en Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

CHICAGO (AP) — J.J. McCarthy lanzó dos pases de touchdown en el último cuarto y corrió para otro en su tan esperado debut en la NFL, y los Vikings de Minnesota se recuperaron el lunes por la noche para una victoria de apertura de temporada 27-24 sobre los Bears de Chicago.

Caleb Williams de Chicago tuvo su primer touchdown por carrera y lanzó para una anotación en el primer juego de Ben Johnson como entrenador de los Bears.

McCarthy se destacó al final después de luchar durante los primeros tres cuartos. Los Vikings y el entrenador Kevin O’Connell confían en la exestrella de Michigan después de que se perdiera su temporada de novato debido a una lesión de rodilla, y él cumplió cuando más importaba.

Jefferson y Jones tuvieron cada uno 44 yardas de recepción.

Will Reichard pateó dos goles de campo, incluido uno de 59 yardas cerca del final de la primera mitad que igualó un récord de Soldier Field.

Williams, que venía de una temporada de novato inestable después de ser seleccionado con la primera elección general, completó 21 de 35 pases para 210 yardas y una anotación. El exganador del Trofeo Heisman también consiguió su primer TD por carrera cuando anotó desde nueve yardas en el primer cuarto.

Wright, quien jugó para Minnesota la temporada pasada, hizo que el juego fuera de 11 puntos al inicio del tercero cuando interceptó la ruta en un pase destinado a Jefferson y se fue sin tocar por la línea lateral para su primer touchdown en su carrera.