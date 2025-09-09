Aguirre cumple un año en su tercera etapa con México y no encuentra todavía soluciones ofensivas

El “Vasco” Aguirre tendrá una oportunidad más de mejorar ese aspecto del juego mexicano el martes cuando enfrente a Corea del Sur

El veterano Javier Aguirre está en una tercera etapa con la selección mexicana. [Agencias]

Poco más de un año después del arranque de su tercera etapa con la selección mexicana, el entrenador Javier Aguirre sigue buscando encontrar una fórmula para resolver el endémico problema de la falta de pegada del equipo nacional.

El “Vasco” Aguirre, quien dirigió al Tri en Corea del Sur y Japón 2002, además de Sudáfrica 2010, tendrá una oportunidad más de mejorar ese aspecto del juego mexicano el martes cuando enfrente a Corea del Sur en un partido de preparación para ambos rumbo al Mundial del 2026.

“Quiero que juguemos mejor, que seamos más atrevidos porque dejamos de serlo, pero que sigamos con el mismo orden defensivo”, dijo Aguirre en una rueda de prensa en Nashville. “Es un partido de preparación, no pasa nada si el resultado es adverso, es lo menos importante”.

México llega al encuentro luego de empatar sin goles ante Japón el sábado pasado en Oakland, en otro partido donde el funcionamiento en líneas generales no fue malo, pero hubo poca profundidad en el último tercio del campo.

“Se hizo bien las cosas, creo que hay una evolución que a veces no se refleja en el resultado final, pero a nosotros nos sirven estos juegos para descartar o anexar jugadore de cara a una lista mundial”, agregó el estratega.

Aguirre, quien se reestrenó con México el 7 de septiembre del año pasado en un amistoso ante Nueva Zelanda, ha restaurado el orden defensivo con el combinado mexicano y eso le ayudó a ganar la Liga de Naciones y la Copa Oro en este año.

Desde que regresó al banquillo, México ha disputado 18 encuentros y en 11 de esos el equipo no ha admitido goles.

“Es una frase trillada, en España se dice se hace el edificio se hace desde la base, también decimos nosotros que de atrás adelante y podría ser cierto, hemos ganado una estructura y yo soy un enamorado del orden”, afirmó el entrenador.

Para solucionar la falta de pegada, que un problema añejo que se remonta a los últimos dos años de gestión del argentino Gerardo Martino, Aguirre ha intentado con distintos planteamientos tácticos, incluyendo usar a sus dos nueves, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, pero no se ha decantado por nada concreto.

Ante Corea del Sur, dijo que tiene pensada ya una alineación, pero no quiso anticipar qué tipo de cambios realizará y sólo anticipó la baja del volante Edson Álvarez, quien se lesionó en el primer tiempo ante los japoneses.