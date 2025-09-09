El huracán Kiko se debilita a tormenta tropical pero aún podría generar oleaje peligroso en Hawai

Se esperaba que la tormenta pasara al norte de las islas hawaianas el martes y miércoles mientras continúa debilitándose

Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra al huracán Kiko el domingo 7 de septiembre de 2025, cerca de Hawai. (NOAA via AP)

HONOLULU (AP) — El huracán Kiko se ha debilitado hasta convertirse en una tormenta tropical, pero aún podría generar oleaje y corrientes de resaca que amenazan la vida en Hawai, dijeron los meteorólogos.

Se esperaba que la tormenta pasara al norte de las islas hawaianas el martes y miércoles mientras continúa debilitándose. La amenaza de impactos directos en las islas ha disminuido, aunque se ha pedido a la gente en Hawai que siga atenta a la evolución de la tormenta por si las circunstancias cambian.

Con vientos máximos sostenidos de alrededor de 97 kilómetros por hora (60 millas por hora), Kiko tenía su centro aproximadamente 394 kilómetros (245 millas) al noreste de Hilo, Hawai, y unos 604 km (375 millas) al este de Honolulu.

La tormenta se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 23 km/h (14 mph).

Se esperaba que las olas alcanzaran su punto máximo desde temprano el martes hasta el miércoles, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

No había alertas ni avisos costeros en efecto, informó el centro.