Destaca Banda de Guerra ‘Pegasos’ de la Preparatoria Municipal en Concurso Nacional

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran orgullo, la Banda de Guerra Oficial “Pegasos” de la Preparatoria Municipal “José Vasconcelos” tuvo una destacada participación en el Primer Concurso Nacional de Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra “Altiva y Heroica Tamaulipas”, realizado en Ciudad Victoria.

El conjunto neolaredense obtuvo un sobresaliente cuarto lugar nacional en la categoría libre, donde se enfrentó a agrupaciones de universidades y diversas instituciones de todo el país, logrando el reconocimiento y admiración del jurado y del público asistente.

Con disciplina, pasión y un profundo sentido de identidad, las y los integrantes de Pegasos demostraron el talento y la preparación que distingue a la juventud de Nuevo Laredo, dejando en alto el nombre de la Preparatoria Municipal y de toda la ciudad.

Este logro refleja el compromiso del Gobierno Municipal con la formación integral de los jóvenes, impulsando espacios donde el arte, la música y la educación se unen para fortalecer el orgullo y la identidad neolaredense.