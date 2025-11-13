Brinda Casa Violeta atención integral y refugio seguro a mujeres en situación de violencia

Opera las 24 horas del día, los siete días de la semana

Nuevo Laredo, Tam.- La Casa Violeta, espacio administrado por el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) de Nuevo Laredo, continúa ofreciendo atención integral y refugio temporal a mujeres y sus hijas e hijos que enfrentan situaciones de violencia severa, informó Cinthya Rodríguez Leija, directora del Instituto.

Rodríguez Leija destacó que Casa Violeta opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y cuenta con un equipo multidisciplinario que brinda atención psicológica, legal y médica para garantizar la seguridad, salud y bienestar de las mujeres atendidas.

“Casa Violeta es una casa refugio para mujeres en situación de violencia severa. Brindamos resguardo durante 72 horas oficiales, tiempo en el que trabajamos para salvaguardar su vida, la de sus hijos y garantizar su seguridad. Hasta el momento, hemos apoyado a más de 80 familias y canalizado casos a diferentes estados del país como Durango, Ciudad de México y San Luis Potosí”, explicó la funcionaria.

Durante su estancia, las mujeres reciben atención psicológica y asesoría legal especializada.

En los casos que derivan en procesos penales, las abogadas del Instituto continúan el acompañamiento jurídico incluso si la víctima se traslada a otra entidad federativa.

Además, se les proporciona atención médica constante para asegurar que se encuentren en condiciones óptimas durante su permanencia en el refugio.

“Casa Violeta representa un espacio seguro, donde las mujeres encuentran apoyo integral y acompañamiento profesional desde el primer momento en que llegan”, enfatizó Rodríguez Leija.

La directora del INMUJER informó también que, como parte de la Cartelera Naranja, se están realizando diversas actividades en el marco de la campaña “Mariposas”, enfocada en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Rodríguez Leija subrayó que tan solo en el último trimestre, Casa Violeta y el área de atención del INMUJER han brindado entre 400 y 500 atenciones legales, así como una cifra similar en atenciones psicológicas, además de haber resguardado a cerca de 10 familias en situación de alto riesgo.

“Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de proteger, acompañar y empoderar a las mujeres neolaredenses, ofreciendo espacios seguros y oportunidades de desarrollo”, concluyó Rodríguez Leija.