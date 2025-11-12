Invita Ayuntamiento a Bazar Revolucionario en el Parque Mendoza

Este sábado 15 de noviembre, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche

Las familias neolaredenses podrán disfrutar de una tarde llena de color, música, gastronomía y productos elaborados por emprendedores locales. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social, invita a la ciudadanía a disfrutar del Bazar Revolucionario, un evento que busca celebrar nuestras tradiciones mexicanas mientras se impulsa la economía local.

La actividad se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en el Parque Mendoza, donde las familias neolaredenses podrán disfrutar de una tarde llena de color, música, gastronomía y productos elaborados por emprendedores locales.

El Bazar Revolucionario forma parte de las acciones que el Gobierno Municipal impulsa para fomentar el consumo responsable y fortalecer el talento de los productores y artesanos de la ciudad, al mismo tiempo que se promueven espacios de sana convivencia para todas las familias.

Con este tipo de actividades, la Secretaría de Bienestar Social reafirma su compromiso con el desarrollo comunitario y la reactivación económica de los negocios locales, invitando a la ciudadanía a participar y ser parte de esta celebración llena de tradición y orgullo mexicano.