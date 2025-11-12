Avanza Jannik Sinner a semifinales de la ATP Finals con triunfo sólido sobre Zverev

El italiano extendió su racha en canchas duras indoor y aún aspira al número uno del mundo, mientras Auger-Aliassime logró una valiosa remontada ante Shelton

Felix Auger-Aliassime celebra después de ganar contra Ben Shelton durante su juego de tenis de las Finales del ATP World Tour, en Turín, Italia, el miércoles 12 de noviembre de 2025. (AP Photo/Antonio Calanni)

TURÍN, Italia.- El campeón defensor Jannik Sinner selló un puesto en las semifinales de las finales de la ATP con una victoria de 6-4, 6-3 sobre Alexander Zverev el miércoles ante sus aficionados locales.

Sinner extendió su racha de victorias en canchas duras indoor a 28 juegos, que se remonta a su derrota ante Novak Djokovic en la final de este evento hace dos años.

Fue la quinta victoria consecutiva de Sinner sobre Zverev, una racha que incluye la final del Abierto de Australia de este año y encuentros recientes en Viena y París.

Sinner, el segundo clasificado, todavía tiene una oportunidad de terminar el año en el puesto número 1, pero necesita ganar el torneo y esperar que Carlos Alcaraz no gane otro juego.

Sinner lidera el grupo Bjorn Borg con dos victorias, mientras que Zverev y Felix Auger-Aliassime tienen una victoria cada uno. Ben Shelton se queda atrás sin una victoria.

Alcaraz también ha ganado sus dos primeros juegos y lidera el grupo Jimmy Connors.

los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a las semifinales.

Sinner no ha perdido un set en este evento desde que fue derrotado por Djokovic hace dos años. cuando fue desafiado por Zverev, el jugador consistentemente elevó su nivel.

Sinner salvó dos puntos de break en el juego inicial del juego, ambos con aces. Luego se recuperó de un 0-40 para mantener el servicio al comienzo del segundo set y al final, Sinner había salvado los siete puntos de break que enfrentó.

Sinner también lideró 12-7 en aces.

“Saqué muy bien en los puntos importantes”, dijo Sinner. “No hubo muchos rallies largos”.

Zverev ganó las finales en 2018 y 2021.

Auger-Aliassime vence a Shelton

El octavo cabeza de serie Auger-Aliassime consiguió su primera victoria en las finales de este año al remontar para vencer 4-6, 7-6 (7), 7-5 a Shelton.

“Él estaba jugando mucho mejor que yo al principio. No es frecuente que me rompan el servicio dos veces en el primer set en interiores. Fue un comienzo extraño, pero a medida que avanzaba el partido, encontraba formas de devolver la pelota en la cancha”, señaló Auger-Aliassime.

“Una vez que nos involucramos en los intercambios, sentí que podía ganar más. Solo tienes que luchar, creer y jugar el siguiente punto de la manera correcta.”

Shelton dominó el primer set y consiguió un quiebre temprano, pero un juego terrible de su parte, cuando estaba sirviendo para el set, permitió a Auger-Aliassime recuperar el quiebre.

Shelton, jugando en sus primeras Finales ATP, mostró su frustración golpeando su raqueta contra el suelo. Esta salió volando de su mano hacia los espectadores. Nadie fue golpeado, pero recibió una advertencia por violación del código.

El estadounidense se recuperó para romper de inmediato y llevarse el primer set.

El segundo set se mantuvo con el servicio y Shelton logró salvar tres puntos de set en el desempate, pero una doble falta, poco después de una caída, permitió a Auger-Aliassime igualar.

El canadiense no miró atrás y, aunque Shelton logró defender dos puntos de quiebre al principio del set decisivo, Auger-Aliassime lo rompió en el juego final, sellando la victoria en su tercer punto de partido.