Contempla Tamaulipas utilizar vacunas Pfizer y Moderna contra Covid

Ciudad Victoria, Tam.- Para esta temporada invernal, la Secretaría de Salud tiene una meta de aplicación de 106 mil 964 dosis de vacuna contra el COVID-19, en donde se contemplan las vacunas de las marcas Pfizer y Moderna, las cuales son seguras y eficaces en la prevención de dicha enfermedad.
Lo anterior lo informó el titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, al tiempo de exhortar a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, obesidad, asma u otras enfermedades crónicas, a que acudan a la unidad de salud y solicitar estos biológicos que los protege contra las enfermedades respiratorias.
“La campaña de vacunación para la temporada invernal, contempla la aplicación de las vacunas COVID, influenza y neumococo para protegernos de las formas más severas de estos padecimientos que llegan a incrementarse en el perdido de otoño e invierno, y para ello el gobernador, Américo Villarreal Anaya, gestionó las dosis suficientes y que en Tamaulipas se distribuyan las vacunas Pfizer y Moderna para COVID”, destacó Hernández Navarro.
El refuerzo de estas vacunas debe ser cada año y antes de que se presenten las bajas temperaturas. La vacuna contra influenza se aplica a todos los mayores de 60 años, a los menores de 6 a 59 meses y mujeres embarazadas, así como a las personas entre estas edades que tienen comorbilidades para protegerlos de enf
Para este periodo también se contempla la aplicación de la vacuna contra neumococo, la cual nos protege de tener neumonías, bacteriemia y meningitis, esta vacuna se aplica como refuerzo anual a las personas mayores de 60 años de edad y también a las niñas y niños de 6 a 59 meses.
Cabe mencionar que la meta de aplicación para esta campaña de temporada invernal es: de influenza son 370 mil 782 dosis; contra COVID de 106 mil 964; y contra neumococo 163 mil 493 vacunas, las cuales están destinadas para la población sin seguridad social que es la que nos corresponde en conjunto con IMSS- Bienestar.