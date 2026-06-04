Consolida Carmen Lilia Canturosas a Nuevo Laredo como líder en empleo y competitividad

La alcaldesa destacó que este resultado también es reflejo de las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el bienestar de las familias mexicanas. [Agencias]

La alcaldesa destacó que este resultado también es reflejo de las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el bienestar de las familias mexicanas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo reafirmó su liderazgo como una de las ciudades más competitivas de México al alcanzar el primer lugar nacional en el subíndice de Mercado de Trabajo dentro de la categoría de ciudades con una población de entre 250 mil y 500 mil habitantes, de acuerdo con los resultados del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Este reconocimiento coloca a Nuevo Laredo como un referente de desarrollo económico, generación de empleo y atracción de inversiones en Tamaulipas, destacando por encima de otras ciudades del país en indicadores relacionados con salarios, productividad laboral, formalidad en el empleo, brecha de ingresos por género, jornadas laborales y presencia de empresas generadoras de empleo.

“Este resultado demuestra que cuando se gobierna con honestidad, cercanía y poniendo al pueblo en el centro de las decisiones, los beneficios llegan a las familias; en Nuevo Laredo estamos demostrando que la transformación también significa más oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar para nuestra gente”, expresó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas.

La alcaldesa destacó que este resultado también es reflejo de las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el bienestar de las familias mexicanas, particularmente el incremento histórico al salario mínimo, una medida que ha contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, dinamizar la economía local y generar condiciones más favorables para el crecimiento del empleo formal y el desarrollo económico en ciudades como Nuevo Laredo.

También, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar proyectos estratégicos que fortalecen la competitividad de Tamaulipas y consolidan a la frontera norte como una de las regiones más dinámicas del país.

El estudio del IMCO destaca que las ciudades con los mejores mercados laborales son aquellas que logran consolidar empleo formal, elevar la productividad y atraer inversiones capaces de generar cadenas de valor y crecimiento económico sostenido, características que hoy distinguen a Nuevo Laredo dentro del panorama nacional.

La posición alcanzada por la ciudad fronteriza cobra especial relevancia al considerar que el Índice de Competitividad Urbana evalúa a las principales zonas metropolitanas y ciudades del país en su capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión, factores determinantes para el desarrollo económico de México.

Durante los últimos años, el Gobierno Municipal ha impulsado una estrategia integral enfocada en fortalecer la infraestructura urbana, mejorar los servicios públicos, promover la inversión productiva y generar condiciones favorables para el crecimiento económico, acciones que han contribuido a consolidar a Nuevo Laredo como uno de los principales polos de desarrollo de la frontera norte.

A ello se suma la coordinación permanente con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el Gobierno de Tamaulipas liderado por Américo Villarreal Anaya, cuyos proyectos estratégicos de infraestructura, comercio exterior, movilidad y desarrollo económico han fortalecido la competitividad de la región.

Con este resultado, Nuevo Laredo no solo se consolida como la ciudad con el mejor mercado laboral de su categoría en México, sino que también reafirma su papel como motor económico de Tamaulipas y como una de las ciudades con mayores oportunidades para trabajar, invertir y prosperar.