Descarta Oficina Fiscal aumente demanda de placas por nuevas normas de EU

Nuevo Laredo, Tam.– El jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo, Roque Hernández Reyes, descartó un aumento en la demanda por renovación de placas vehiculares, a raíz de que se diera a conocer que autoridades norteamericanas sancionarían a conductores mexicanos por portar láminas vencidas.

“No creo que se pueda dar algún incremento en cuanto a renovación de placas, ya que el padrón de contribuyentes responsables, por así decirlo, es de poco más de 80 mil y hasta el momento todos, principalmente aquellos que tienen Sentri, actualizan sus láminas con tiempo así como su licencia de conducir”, comentó Hernández Reyes.

Indicó que existe un padrón de 100 mil vehículos que podrían tener placas vencidas, pero son del modelo 2010 y anteriores, y de los cuales muchos propietarios los vendieron, otros vehículos están descompuestos e incluso pudieron haberlos destruido. Lo que haría imposible que estas unidades cruzaran y, sobre todo, que los propietarios las renueven, ya que tienen años en morosidad.

Para concluir, el jefe de la Oficina Fiscal hizo de igual manera la invitación a la ciudadanía, para que se pongan al corriente con sus tarjetas de circulación, incluso si aún no renuevan placas a que lo hagan, y que también tramiten y renueven su licencia de conducir, la cual es requisito indispensable para beneficios en diferentes trámites ante la Oficina Fiscal.