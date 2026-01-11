Arsenal golea 4-1 a Portsmouth en la Copa FA con triplete de Gabriel Martinelli

El líder remontó temprano y goleó 4-1 al Portsmouth con actuación estelar del brasileño Martinelli

Jugadores del Arsenal celebra tras anotar en el encuentro de la tercera ronda de la Copa FA ante el Portsmouth el domingo 11 de enero del 2026. (AP Foto/Kin Cheung)

MANCHESTER, Inglaterra.- Gabriel Martinelli anotó una tripleta y el Arsenal avanzó a la cuarta ronda de la Copa FA con una victoria el domingo 4-1 sobre el Portsmouth.

El líder de la Liga Premier remontó después de ir perdiendo por un gol después de tres minutos contra un equipo que juega en la Championship, la segunda división inglesa.

Colby Bishop sorprendió al Arsenal con el gol inicial en Fratton Park, pero la ventaja solo duró cinco minutos cuando Andre Dozzell marcó un gol en propia puerta. Martinelli puso a los visitantes por delante a los 25 minutos y anotó dos veces más en la segunda mitad.

Leeds también estaba detrás frente a un equipo del Championship, pero se recuperó de un 1-0 en contra para vencer 3-1 al Derby en Pride Park.