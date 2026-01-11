Deja frío extremo a miles de turistas varados en aeropuerto de Finlandia

Temperaturas cercanas a menos 40 grados obligaron a cancelar vuelos y complican transporte en varias regiones de Europa

La gente en medio del frío en Ylläs, Finlandia, el 9 de denero del 2026. (Satu Renko/Lehtikuva via AP)

HELSINKI.- Miles de turistas quedaron varados en el norte de Finlandia el domingo después de que se cancelaran los vuelos en el aeropuerto de Kittilä debido al frío severo.

La temperatura en el aeropuerto descendió a 37 grados centígrados bajo cero Celsius (34,6 grados Fahrenheit bajo cero) el domingo por la mañana, después de varios días de clima gélido similar, lo que dificultó el deshielo de los aviones y otras operaciones, informó el medio de comunicación público nacional de Finlandia, Yle.

Se espera que la ola de frío continúe en Kittilä, que se encuentra en el norte de Finlandia, el lunes, cuando el Instituto Meteorológico de Finlandia predice temperaturas de casi 40 grados centígrados bajo cero (40 grados Fahrenheit bajo cero).

Los finlandeses generalmente están acostumbrados a las temperaturas invernales heladas, pero el frío de este año, que ha afectado a amplias regiones del norte, centro y este de Europa, es más severo que en otros años.

Las fuertes nevadas, los vientos fuertes y las carreteras heladas han dificultado los viajes en partes de Europa.

En Alemania, los pasajeros de trenes aún experimentaban largos retrasos y cancelaciones el domingo después de que el operador ferroviario Deutsche Bahn suspendiera todo el servicio en el norte del país el viernes debido a la fuerte nevada.

Las autoridades anunciaron que todas las escuelas permanecerían cerradas y cambiarían a clases en línea el lunes en Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del oeste del país, tras los pronósticos de carreteras heladas en toda la región.

En los países bálticos de Estonia y Lituania, se pidió a los conductores que pospusieran todos los viajes no esenciales debido a las tormentas de nieve esperadas, mientras que la vecina Letonia emitió una alerta de nieve para el oeste del país.