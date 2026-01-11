Pierde Lategan liderato y Ekström gana etapa en Rally Dakar

El piloto Mattias Ekström y su copiloto Emil Bergkvist participan en la séptima etapa del Rally Dakar entre Riad y Wadi Ad Dawasir en Arabia Saudí el domingo 11 de enero del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)

WADI AD-DAWASIR, Arabia Saudí.- Henk Lategan parecía que iba a ganar la etapa y liderar la clasificación general en el Rally Dakar el domingo hasta que encontró problemas en la última sección.

Lategan lideraba el último punto de control a 40 kilómetros del final de la especial de 459 kilómetros entre la sureña Riad hasta Wadi ad-Dawasir por casi dos minutos y tenía el liderazgo provisional en la clasificación general por más de dos minutos.

Pero diez kilómetros después se detuvo durante diez minutos por una razón no revelada.

Entonces terminó ganando el piloto de Ford Mattias Ekström y el Toyota de Lategan cayó al 13er lugar, a ocho minutos y medio de distancia.

Después de casi cuatro horas de carrera, Ekström venció al Toyota de João Ferreira por cuatro minutos y medio, seguido por su compañero de equipo en Ford, Mitch Guthrie. Menos de dos minutos separaron el segundo lugar del décimo tras una etapa en la veloz y plana pista arenosa.

Lategan demolió la ventaja provisional de seis minutos de Nasser Al-Attiyah después de unos 350 kilómetros, pero finalmente el Dacia de Al-Attiyah se mantuvo al frente, Ekström reemplazó a Lategan en el segundo lugar y redujo la ventaja de Al-Attiyah a 4:47.

El Ford de Nani Roma fue elevado al tercer lugar, a 7:15 detrás y seis segundos por delante de Lategan, después de que la penalización de 1:10 minutos por exceso de velocidad de Roma en la etapa cinco fuera anulada por los comisarios de la FIA el sábado por la noche durante el día de descanso. Esto le dio a Roma su 14ta victoria en una etapa de coches, una más de las que logró en moto.

Lategan cayó al cuarto lugar, a siete minutos, y el cuatro veces campeón Carlos Sainz completó los cinco primeros.

Benavides arrasa

El argentino Luciano Benavides arrasó en la pista de motos, liderando en cada punto de control para su segunda victoria de etapa en este Dakar. Edgar Canet superó un error de navegación temprano para remontar desde el puesto 46 al segundo y darle a KTM un inesperado 1-2. Canet estaba casi cinco minutos detrás de Benavides y Adrien van Beveren fue tercero.

El campeón defensor Daniel Sanders, con su KTM, fue cuarto en la etapa, pero amplió su ventaja general sobre el dos veces campeón Ricky Brabec de 45 segundos —la ventaja más pequeña a mitad de camino en 10 años— a 4:25 minutos. Benavides en tercer lugar mejoró a solo 4:40 detrás mientras que Tosha Schareina cayó más atrás a 15 minutos. Nadie más estaba a menos de media hora de Sanders.

Mientras las Hondas de Brabec y Schareina barrían la pista, Sanders se acercó a ellos. Finalmente alcanzó a los líderes con unos 150 kilómetros por recorrer. Schareina dijo que él y Brabec cometieron un error. Sanders dijo que lo esperaron. En cualquier caso, Sanders se alejó para tomar las bonificaciones de tiempo.

“Perdemos un poco hoy”, dijo Brabec, “pero creo que para mañana estamos en una posición mucho mejor que ellos (KTM) porque (la etapa) es un poco más difícil”.

La etapa ocho será la más larga de la carrera con 481 kilómetros, un bucle fuera de Wadi ad-Dawasir con mesetas y cañones.