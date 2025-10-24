Derriba poste y deja sin luz tramo del bulevar Colosio tras aparatoso choque

El conductor de una camioneta Subaru perdió el control por exceso de velocidad y huyó del lugar, causando daños eléctricos y afectaciones en comercios y áreas deportivas

NUEVO LAREDO, TAM.– Un accidente provocado por el exceso de velocidad dejó sin iluminación un tramo del Bulevar Luis Donaldo Colosio, luego de que una camioneta se estrellara contra un poste de concreto y lo derribara por completo. El conductor responsable abandonó la unidad y se dio a la fuga.

El percance ocurrió durante la madrugada del miércoles, a la altura de los campos de béisbol Riveras del Bravo. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el conductor de una Subaru Forester modelo 2009 circulaba de sur a norte “a una velocidad considerablemente alta”, utilizando la vialidad como si se tratara de una pista de carreras.

Al perder el control del vehículo, la camioneta se proyectó hacia el costado derecho del bulevar e impactó de lleno contra un poste de concreto, el cual terminó colapsando y obstruyendo parcialmente la circulación.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades al escuchar el estruendo del impacto, pero al arribar los oficiales de Tránsito encontraron únicamente la camioneta dañada y el poste derribado. No había rastro del conductor.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue notificado del incidente, ya que el choque provocó daños en el cableado y dejó sin energía eléctrica a varios puntos del área deportiva y comercios cercanos.

