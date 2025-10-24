Choca conductor contra semáforo y huye del lugar en el poniente de la ciudad

El accidente, ocurrido en la Calzada de Los Héroes, dejó un Dodge Avenger destrozado y daños a la infraestructura vial; el conductor lesionado fue trasladado por particulares

El fuerte impacto provocó daños en la estructura del semáforo, por lo que personal de Servicios Públicos acudió más tarde para evaluar el desperfecto y garantizar la seguridad vial en la zona. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.– Un aparatoso accidente ocurrido en el poniente de esta frontera dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un conductor lesionado, quien abandonó la escena antes de la llegada de las autoridades.

El percance se registró en el cruce de la Calzada de Los Héroes y la avenida Francisco Murguía, a unos metros del Rastro Municipal. En el lugar, oficiales de Tránsito encontraron un Dodge Avenger color gris severamente dañado tras impactarse contra la base metálica de un semáforo.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba de poniente a oriente cuando el conductor perdió el control —presuntamente por exceso de velocidad o una distracción al volante—, lo que provocó que se estrellara de frente contra el poste.

Aunque el automovilista no fue localizado, testigos afirmaron que resultó lesionado y que fue auxiliado por personas que pasaban por el lugar, quienes lo trasladaron por sus propios medios a un hospital. Su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El fuerte impacto provocó daños en la estructura del semáforo, por lo que personal de Servicios Públicos acudió más tarde para evaluar el desperfecto y garantizar la seguridad vial en la zona.

Ante la ausencia del conductor, agentes viales ordenaron el remolque del Dodge Avenger al corralón municipal, en espera de que el propietario se presente para reclamar la unidad y responder por los daños ocasionados a la infraestructura urbana.

Las autoridades recordaron a los automovilistas la importancia de respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol o el cansancio, ya que los accidentes en horarios de madrugada suelen tener consecuencias graves tanto para los conductores como para terceros.