Sacan a la luz red de apuestas ilegales que sacude a la NBA en Estados Unidos

El FBI detuvo a 34 personas, incluyendo exjugadores y asistentes, por vender información privilegiada para manipular apuestas, involucrando partidos, lesiones fingidas y vínculos con la mafia italiana

Este combo desde muestra a Terry Rozier, jugador del Heat de Miami, a la izquierda, y al entrenador Chauncey Billups de los Trail Blazers de Portland. (AP Foto)

NUEVA YORK.- Un par de días después del comienzo de una temporada de la NBA, la liga de baloncesto se ha cimbrado debido a que se dio a conocer la detención de 34 personas debido a una investigación realizada por el FBI de apuestas ilegales que involucra a LeBron James.

En una conferencia, el director del FBI Kash Patel, reveló que Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers, Damon Jones, exjugador y asistente de Cleveland Cavaliers y Terry Rozier, jugador de Chicago Bulls fueron de los detenidos como parte de la investigación.

Sin embargo, los datos revelados por el titular del FBI solamente son la punta del iceberg que ha puesto de cabeza a la NBA debido a que este amaño de partidos y apuestas ilegales ha llegado a 11 estados de Estados Unidos y ha movido millones de dólares.

De acuerdo a información compartida por el FBI y por fuentes como ESPN y AP, algunos de los detenidos fueron capturados por las autoridades por participar en apuestas ilegales de partidos de la NBA y otros por participar en partidas de póker arregladas.

Incluso, se menciona que algunas de las personas arrestadas forman parte de las familias más importantes de la mafia italiana, como la Cosa Nostra. Por lo que la gente dentro de la NBA les habría brindado información privilegiada para realizar apuestas.

¿Cómo habrían funcionado las apuestas ilegales?

Por ejemplo, se dice que Terry Rozier le comunicó a un amigo de su infancia en el 2023 que fingiría una lesión en un partido contra New Orleans Pelicans y este vendió dicha información por 100 mil dólares.

Es decir, las personas que adquirieron dicha información apostaron que en dicho partido en el entonces jugador de Charlotte Hornets registraría números bajos en cuanto a puntos, rebotes y asistencias sabiendo que no jugaría todo el encuentro.

¿Cómo involucran las apuestas ilegales de la NBA a LeBron James?

Con base en información compartida por The Athletic, Damon Jones, quien coincidió con LeBron James en su etapa en Cleveland Cavaliers, también vendió información privilegiada sobre un partido de la NBA.

Y es que, el asistente de Cleveland Cavaliers que fue detenido el día de hoy se enteró de que LeBron James no jugaría un partido de la temporada 2023 entre Los Ángeles Lakers y Milwaukee Bucks.

El excompañero de “El Rey” filtró dicha información para que gente pudiera apostar en dicho encuentro sabiendo que Los Ángeles Lakers no contarían con su figura y referente, por lo que era altamente probable que perdieran.