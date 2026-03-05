Derriba con su camioneta barda de maquiladora tras una presunta falla mecánica

El automovilista aseguró que el acelerador se atoró y dirigió la unidad al muro para evitar atropellar a peatón

Tras el choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad y en la estructura de la empresa. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor resultó ileso luego de impactar la camioneta que manejaba contra la barda perimetral de una empresa maquiladora, en hechos registrados sobre la calle Los Dos Laredos.

El percance ocurrió cuando Francisco Ricardo B. R., de 26 años, conducía una camioneta Chevrolet tipo Venture color azul, modelo 1999, con placas del estado de Florida, y circulaba de poniente a oriente. Al llegar a la altura de la calle Salinas Puga, la unidad se proyectó contra una barda de block y forja.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el conductor señaló que la unidad presentó una falla mecánica, ya que el acelerador presuntamente se quedó atorado, lo que provocó que el vehículo aumentara la velocidad.

El propio automovilista refirió a los agentes viales que, ante la situación, optó por dirigir la camioneta hacia el muro perimetral para evitar impactar a otro vehículo y a un peatón que se encontraba en la acera.

Tras el choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad y en la estructura de la empresa.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Finalmente, la camioneta fue trasladada al corralón municipal para los procedimientos administrativos conducentes, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.