El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.90
EN VIVO

Derriba con su camioneta barda de maquiladora tras una presunta falla mecánica

El automovilista aseguró que el acelerador se atoró y dirigió la unidad al muro para evitar atropellar a peatón

Tras el choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad y en la estructura de la empresa. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor resultó ileso luego de impactar la camioneta que manejaba contra la barda perimetral de una empresa maquiladora, en hechos registrados sobre la calle Los Dos Laredos.

El percance ocurrió cuando Francisco Ricardo B. R., de 26 años, conducía una camioneta Chevrolet tipo Venture color azul, modelo 1999, con placas del estado de Florida, y circulaba de poniente a oriente. Al llegar a la altura de la calle Salinas Puga, la unidad se proyectó contra una barda de block y forja.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el conductor señaló que la unidad presentó una falla mecánica, ya que el acelerador presuntamente se quedó atorado, lo que provocó que el vehículo aumentara la velocidad.

El propio automovilista refirió a los agentes viales que, ante la situación, optó por dirigir la camioneta hacia el muro perimetral para evitar impactar a otro vehículo y a un peatón que se encontraba en la acera.

Tras el choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad y en la estructura de la empresa.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Finalmente, la camioneta fue trasladada al corralón municipal para los procedimientos administrativos conducentes, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.

Trailero resulta lesionado tras chocar por alcance en el Libramiento Mex 2
Chocan dos vehículos al toparse en cruce de bulevar Colosio y avenida Díaz Ordaz

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.