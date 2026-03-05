Chocan dos vehículos al toparse en cruce de bulevar Colosio y avenida Díaz Ordaz

El peritaje determinó la responsabilidad del conductor de una Ford Escape modelo 2014, por invadir la vía de preferencia, conducir de forma negligente y no portar placas en su vehículo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y la avenida Díaz Ordaz dejó como saldo daños materiales y la intervención de agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

El percance involucró a una Ford Escape modelo 2014, conducida por César Alejandro, de 31 años, y un Chevrolet Spark modelo 2022, conducido por Óscar, de 28 años. Ambas unidades colisionaron en el punto donde convergen ambas vialidades.

De acuerdo con el informe vial, la Ford Escape circulaba de sur a norte por Díaz Ordaz y al incorporarse al bulevar Colosio invadió la vía de preferencia, siendo impactada en la parte posterior por el frente del Chevrolet Spark, que transitaba de poniente a oriente.

Ante los agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el conductor de la Escape declaró que al incorporarse fue golpeado por la parte trasera. Por su parte, el conductor del Spark señaló que circulaba por el bulevar cuando la camioneta se integró al carril central y ocurrió el choque.

El peritaje determinó la responsabilidad de César Alejandro por invadir la vía de preferencia, conducir de forma negligente y no portar placas en su vehículo.

Asimismo, el conductor del Chevrolet Spark fue sancionado por no respetar el límite de velocidad, conducir de forma negligente y no contar con licencia vigente. Ambos vehículos fueron trasladados al corralón municipal para los procedimientos correspondientes.