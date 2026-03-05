El Dólar
Trailero resulta lesionado tras chocar por alcance en el Libramiento Mex 2

El conductor quedó atrapado en la cabina tras impactar contra caja-remolque y fue trasladado a hospital para valoración médica

Una vez concluidas las diligencias iniciales, las unidades involucradas fueron retiradas y trasladadas al corralón. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un operador de tráiler resultó lesionado tras chocar por alcance contra una caja-remolque en el Libramiento Mex 2, a la altura del Puente Mocho, en un accidente que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades federales.

El percance fue reportado a los números de emergencia, lo que derivó en la rápida intervención de personal de Protección Civil y Bomberos, ante el señalamiento de que había personas heridas en el lugar.

Al arribar, los rescatistas localizaron un camión de la empresa transportista TRANCASA con severos daños en la parte frontal. La cabina y el compartimento del motor presentaban afectaciones visibles derivadas del impacto contra la caja-tráiler.

De acuerdo con testigos, el operador quedó atrapado en la cabina tras la colisión y fue auxiliado por personas que se encontraban en el sitio, quienes lograron sacarlo del vehículo.

El conductor fue reportado como lesionado y posteriormente trasladado en un vehículo particular a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. No se informó oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y establecer las circunstancias del accidente.

Una vez concluidas las diligencias iniciales, las unidades involucradas fueron retiradas y trasladadas al corralón, a fin de liberar la vialidad y continuar con los procedimientos administrativos.

