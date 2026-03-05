Clasifica Real Sociedad a final de Copa del Rey tras vencer al Athletic

SAN SEBASTIÁN, España.- Con un penal rubricado por Mikel Oyarzábal en la agonía del encuentro, la Real Sociedad le repitió la dosis de 1-0 al Athletic Bilbao el miércoles y se instaló en la final de la Copa del Rey, donde enfrentará al Atlético de Madrid.

En el encuentro de ida disputado en San Mamés, el equipo Txuri-urdin se había impuesto también por la mínima. La ventaja en su feudo de Anoeta bastaba para sellar el pasaje finalista, pero la Real Sociedad se cercioró de conseguirlo con un nuevo triunfo.

Lo hizo posible una falta polémica de Íñigo Ruiz sobre Yangel Herrera en el área, durante la ejecución de un saque de esquina. Se requirió del videoarbitraje para sancionar la infracción.

Oyarzabal desató la locura en el graderío de San Sebastián al definir con serenidad y de zurda, engañando al arquero hispano-mexicano Alex Padilla, quien se venció hacia su izquierda.

“El penalti nos ayudó, la segunda parte fue muy dura, no salió como nos hubiera gustado, pero continuamos defendiendo bien”, enfatizó el técnico de la Real Pellegrino Matarazzo.

Ruiz se mostró en tanto disconforme por el penal marcado.

“Un penalti que para mi gusto se pitan muy pocos porque es un forcejeo dentro del área”, comentó. “Hay agarrones, pero en una semifinal, pitar un penalti en el 85′ por ese tipo de forcejeos no me parece justo”.

La Real Sociedad buscará una nueva Copa del Rey, que haga juego con las que luce en sus aparadores, conquistadas en 1909, 1987 y 2020. En la final del 18 de abril, Atlético de Madrid podría coronarse por undécima ocasión.