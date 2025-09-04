Deja choque a dos jóvenes gravemente heridos en carretera NLD–MTY

Una camioneta se impactó de frente contra un tractocamión cuyo conductor presuntamente huyó, mientras autoridades federales iniciaron investigaciones para deslindar responsabilidades

Tras el impacto, testigos señalaron que el operador abandonó el lugar, dejando el vehículo detenido y a los lesionados en la camioneta. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente registrado en el kilómetro 156 de la carretera libre Nuevo Laredo–Monterrey dejó a dos jóvenes gravemente heridos y a una persona ilesa, luego de que una camioneta tipo estaquita colisionara de frente contra un tractocamión cuyo conductor, presuntamente, se dio a la fuga.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la unidad de carga involucrada pertenece a la empresa Monro Transportes. Tras el impacto, testigos señalaron que el operador abandonó el lugar, dejando el vehículo detenido y a los lesionados en la camioneta.

En la camioneta Nissan viajaban tres ocupantes. Omar, de 22 años, sufrió fractura de fémur izquierdo y traumatismo craneoencefálico leve, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León.

Otro de los lesionados, identificado como Adonay, de 21 años y originario de García, Nuevo León, presentó una hemorragia craneal con exposición ósea. Por la gravedad de sus heridas, fue llevado al Hospital México Americano de Nuevo Laredo.

El tercer pasajero de la camioneta resultó ileso, sin necesidad de recibir atención hospitalaria.+

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, acudieron al lugar del percance para acordonar la zona, levantar evidencias y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer la responsabilidad del accidente y confirmar la presunta huida del conductor del tráiler.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en la conducción y a no abandonar el sitio de un accidente, ya que esta acción además de constituir un delito, agrava la situación de las víctimas y complica los procesos legales.