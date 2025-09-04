Evidencia nuevo accidente riesgos de conducción por menores de edad

Un estudiante resultó lesionado tras el choque entre dos vehículos conducidos por adolescentes, lo que reaviva el debate sobre seguridad vial y responsabilidad familiar

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron los primeros auxilios al joven herido y confirmaron que su estado de salud requería atención especializada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La conducción de vehículos por parte de menores de edad volvió a quedar en evidencia luego de que un estudiante resultara lesionado en un aparatoso accidente registrado en el crucero de la avenida Melchor Ocampo y Venezuela, en la colonia Guerrero de Nuevo Laredo.

El hecho ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Chevy blanco, guiado por un joven estudiante que viajaba con una acompañante menor de edad, fue embestido por una camioneta Chevrolet Tahoe 2025, también conducida por un menor.

Tras el fuerte impacto, el estudiante resultó con diversas lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, mientras que su acompañante y el conductor de la camioneta resultaron ilesos.

El vehículo compacto sufrió severos daños materiales, lo que refleja la potencia con la que fue golpeado por la camioneta de reciente modelo.

Autoridades de Tránsito acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades, destacando que ninguno de los conductores contaba con la edad legal para manejar.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron los primeros auxilios al joven herido y confirmaron que su estado de salud requería atención especializada.

El incidente ha encendido nuevamente las alertas sobre el grave peligro que representa permitir que menores conduzcan, ya que no solo arriesgan su vida, sino también la de terceros y la seguridad vial en general.