Provoca camioneta abandonada en calle Bolívar daños a postes municipales

La unidad Nissan X-Trail 2015 derribó un poste y un arbotante, dejando el lugar sin conductor identificado

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado la calle Bolívar dejó como saldo daños a infraestructura pública, luego de que una camioneta Nissan X-Trail modelo 2015 impactara y derribara un poste de madera y un arbotante propiedad del municipio.

La unidad circulaba de oriente a poniente, entre las calles Niños Héroes y Constitución, cuando por razones aún desconocidas salió de su trayectoria y se proyectó contra las estructuras.

Al llegar al sitio, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal encontraron la camioneta abandonada. En el asiento trasero destacaba la presencia de una silla para niños.

No se localizaron personas en el interior ni en los alrededores del vehículo, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad del conductor y si resultó lesionado tras el impacto.

El área fue asegurada para evitar riesgos a los automovilistas y se inició el retiro de los postes dañados, mientras se levantó el reporte de daños a propiedad municipal.

La autoridad vial inició las indagatorias para ubicar al propietario de la camioneta y deslindar responsabilidades por los hechos.