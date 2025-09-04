El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Provoca camioneta abandonada en calle Bolívar daños a postes municipales

La unidad Nissan X-Trail 2015 derribó un poste y un arbotante, dejando el lugar sin conductor identificado

Autoridades iniciaron investigaciones para deslindar responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado la calle Bolívar dejó como saldo daños a infraestructura pública, luego de que una camioneta Nissan X-Trail modelo 2015 impactara y derribara un poste de madera y un arbotante propiedad del municipio.

La unidad circulaba de oriente a poniente, entre las calles Niños Héroes y Constitución, cuando por razones aún desconocidas salió de su trayectoria y se proyectó contra las estructuras.

Al llegar al sitio, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal encontraron la camioneta abandonada. En el asiento trasero destacaba la presencia de una silla para niños.

No se localizaron personas en el interior ni en los alrededores del vehículo, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad del conductor y si resultó lesionado tras el impacto.

El área fue asegurada para evitar riesgos a los automovilistas y se inició el retiro de los postes dañados, mientras se levantó el reporte de daños a propiedad municipal.

La autoridad vial inició las indagatorias para ubicar al propietario de la camioneta y deslindar responsabilidades por los hechos.

Deja choque a dos jóvenes gravemente heridos en carretera NLD–MTY

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.