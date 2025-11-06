El Dólar
Da Nuevo Laredo la bienvenida a la temporada de caza con el desfile cinegético 2025

Este evento contará con la participación de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados y Clubes Cinegéticos

El Gobierno de Nuevo Laredo invita a la comunidad a ser parte de esta fiesta que celebra una de las tradiciones más representativas de la región, [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Turismo, invita a la ciudadanía a participar en el Desfile Cinegético 2025, con el cual se dará apertura oficial a la temporada de caza 2025–2026 en la región.

Este evento contará con la participación de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados y Clubes Cinegéticos, quienes año con año impulsan esta importante actividad económica y turística que posiciona a Nuevo Laredo como referente en el turismo cinegético del norte del país.

El desfile se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre, a partir de la 1:00 de la tarde en la Explanada de la Independencia, Plaza Hidalgo, para iniciar el recorrido a las 4:00 p.m. con destino a Las Palapas del CIITEV (Cancha de Tochito), donde los asistentes podrán disfrutar de una gran convivencia familiar.

“Queremos que las familias neolaredenses y los visitantes vivan esta tradición que combina el turismo, la convivencia y la promoción de nuestra riqueza natural. El Desfile Cinegético representa una oportunidad para fortalecer la economía local y celebrar nuestras raíces”, señaló Alfredo Guarneros, director Turismo Municipal.

El Gobierno de Nuevo Laredo invita a la comunidad a ser parte de esta fiesta que celebra una de las tradiciones más representativas de la región y que marca el inicio de una temporada esperada por cientos de visitantes y aficionados a la caza.

