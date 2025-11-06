Muere hombre en su domicilio por complicaciones de salud en la Voluntad y Trabajo 3

El comerciante de 64 años padecía insuficiencia renal y cirrosis avanzada; su hija reportó que perdió el conocimiento mientras era atendido en casa

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 64 años perdió la vida por causas naturales en su domicilio ubicado en la colonia Voluntad y Trabajo 3, según confirmaron las autoridades locales.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al lugar tras el reporte de emergencia y, al ingresar a una recámara, localizaron sobre una cama el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Armando “G”, comerciante originario de San Luis Potosí.

El hombre vestía una playera azul y un pañal desechable; a simple vista no se apreciaron huellas ni signos de violencia.

En el sitio se encontraba su hija, Brenda Elizabeth “G”, de 37 años, quien relató que su padre padecía insuficiencia renal y cirrosis en etapa 4. Explicó que recientemente había sido hospitalizado en el IMSS durante 15 días y dado de alta apenas una semana antes.

La mujer comentó que alrededor de las 6:30 de la mañana, mientras lo cuidaba, su padre comenzó a tener dificultad para respirar y perdió el conocimiento. Al percatarse de que ya no reaccionaba, dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia.

El cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes para su certificación médica y los trámites legales respectivos, mientras familiares del fallecido realizan las gestiones funerarias.