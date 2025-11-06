Presentan Municipio e INMUJER la Cartelera Naranja 2025

Una agenda de actividades orientadas a la sensibilización, prevención y empoderamiento femenino

El INMUJER de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a conocer la cartelera completa y sumarse a las actividades a través de la página de Facebook del instituto. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del mes naranja, dedicado a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo presentó la Cartelera Naranja 2025, una agenda de actividades orientadas a la sensibilización, prevención y empoderamiento femenino, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

A través de talleres, cursos, conferencias y espacios de reflexión, Inmujer invita a la ciudadanía a participar activamente en esta campaña que busca fortalecer la conciencia social y fomentar una cultura de paz y equidad.

“En INMUJER seguimos trabajando para que cada mujer y cada niña viva libre de violencia. Con esta cartelera buscamos generar conciencia, brindar herramientas y abrir espacios de diálogo y crecimiento”, expresó Cinthya Rodriguez Leija, directora del instituto.

La Cartelera Naranja 2025 contempla una variedad de actividades entre las que destacan: 25 de noviembre la Conferencia “El arte de andar bien a gusto”, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., con la participación de la influencer Rocío Gómez Turner, en el Lobby de Estación Palabra.

El 28 de noviembre se llevará a cabo la Conferencia “Un espacio sin límites”, impartida por Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio, en la Sala Sergio Peña.

También el 10 de diciembre habrá un Diplomado: Pestañas tipo mink 1×1 + Laminado de ceja + Lash lifting, en el Salón Palabra de Mujer, 10 a.m.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al (867) 713 52 81 o (867) 719 21 60.