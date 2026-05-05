Convocan a artistas registrarse para Beca ‘Juntos por el Desarrollo Cultural 2026’

El registro se realizará en línea del 5 al 22 de mayo

La convocatoria está dirigida a artistas vinculados con las artes visuales y escénicas como: pintura, canto, danza, teatro, performance, música, agrupaciones musicales, así como cuentacuentos y narradores orales, entre otros. | AGENCIAS

La convocatoria está dirigida a artistas vinculados con las artes visuales y escénicas como: pintura, canto, danza, teatro, performance, música, agrupaciones musicales, así como cuentacuentos y narradores orales, entre otros. | AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte del compromiso por impulsar el arte y la cultura en la ciudad, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, anunció la apertura de la convocatoria para la Beca “Juntos por el Desarrollo Cultural 2025”, dirigida a artistas neolaredenses que participan activamente en las actividades de la Dirección de Arte y Cultura.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo artístico local, brindando un apoyo económico que contribuya a la profesionalización y permanencia de las y los creadores en distintas disciplinas, promoviendo así el acceso a la cultura y el bienestar social.

“En Nuevo Laredo creemos en el talento de nuestra gente y en el poder transformador del arte; por eso, desde este gobierno seguimos impulsando políticas públicas que respalden a nuestras y nuestros artistas, brindándoles herramientas reales para su crecimiento y profesionalización”, afirmó la alcaldesa.

La convocatoria está dirigida a artistas vinculados con las artes visuales y escénicas como: pintura, canto, danza, teatro, performance, música, agrupaciones musicales, así como cuentacuentos y narradores orales, entre otros, que hayan participado o participen en actividades de la Dirección de Arte y Cultura durante el periodo de junio de 2025 a mayo de 2026.

El registro se realizará en línea del 5 al 22 de mayo de 2026, a través del portal oficial del Gobierno Municipal (www.nld.gob.mx), en el apartado de Becas Culturales. Las y los aspirantes deberán completar su solicitud y subir la documentación requerida en formato PDF, asegurándose de que sea legible, vigente y sin alteraciones.

Entre los requisitos se encuentran:

Constancia de participación emitida por la Dirección de Arte y Cultura

Acta de nacimiento

RFC

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial.

En el caso de menores de edad, se deberá presentar documentación adicional del padre, madre o tutor legal.

La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo conforme a la información proporcionada y la disponibilidad presupuestal, otorgándose un máximo de una beca por familia.

Los resultados podrán consultarse el próximo 20 de junio de 2026 en el mismo portal, ingresando la CURP del solicitante. La beca tendrá vigencia de junio a diciembre de 2026, con apoyos otorgados de acuerdo con las parcialidades establecidas.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a la Dirección de Arte y Cultura, ubicada en el Bulevar Luis Donaldo Colosio, kilómetro 2.5, o comunicarse al teléfono (867) 715 35 18, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando el talento local, fortaleciendo la identidad cultural de Nuevo Laredo y generando oportunidades para el crecimiento artístico de la comunidad.