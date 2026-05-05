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Llevará Municipio oportunidades de empleo al poniente de Nuevo Laredo

Esta jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 06 de mayo

Durante este evento, los asistentes podrán encontrar oportunidades laborales en empresas comerciales y de servicios, transportistas, maquiladoras y agencias aduanales, facilitando el contacto directo con empleadores. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la ciudadanía y fortalecer la economía local, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, invita a las y los neolaredenses a participar en una nueva edición de “Empleo en tu Colonia”, como parte del programa “Presidencia Cerquita de Ti”.

Esta jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 06 de mayo, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el estacionamiento de Soriana Carrizo, ubicado en Belden 7435, donde se ofrecerán diversas vacantes en sectores clave de la ciudad.

Durante este evento, las y los asistentes podrán encontrar oportunidades laborales en empresas comerciales y de servicios, transportistas, maquiladoras y agencias aduanales, facilitando el contacto directo con empleadores y agilizando los procesos de contratación.

A través de la Bolsa de Empleo Municipal, se busca generar espacios accesibles donde la ciudadanía pueda integrarse al mercado laboral, mejorar sus condiciones de empleo y contribuir al desarrollo económico de Nuevo Laredo.

Se invita a las personas interesadas a acudir con su solicitud de empleo o currículum vitae, para aprovechar esta oportunidad de crecimiento profesional.

Además, quienes deseen agilizar su participación pueden realizar su registro previo en el siguiente enlace: https://ee.kobotoolbox.org/x/ogVZQqy4

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, también se encuentra disponible la plataforma www.bolsadeempleo.com.mx, donde podrán consultar vacantes y postularse en línea.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el empleo, acercar oportunidades a las colonias y mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses.

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