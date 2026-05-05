Realiza DIF Nuevo Laredo Brigada Médica Infantil Día del Niño

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, destacó la importancia de esta iniciativa. [Agencias]

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, destacó la importancia de esta iniciativa. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una destacada participación ciudadana, el Sistema DIF Nuevo Laredo llevó a cabo con éxito la “Brigada Médica Infantil Día del Niño”, beneficiando con más de 200 servicios gratuitos enfocados en el cuidado de la salud y bienestar de la niñez.

Durante la jornada, que se realizó en el DIF se brindaron diversas atenciones médicas especializadas, entre las que destacan 15 consultas gratuitas con neurólogo, 6 con traumatólogo y cerca de 50 consultas de odontología infantil.

Además, se ofrecieron más de 60 cortes de cabello, contribuyendo también al bienestar y economía de las familias asistentes.

Esta brigada permitió acercar servicios integrales de salud a niñas y niños de la ciudad, reafirmando el compromiso del Sistema DIF Nuevo Laredo de trabajar de manera cercana y solidaria con la comunidad.

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, destacó la importancia de esta iniciativa.

“Nos llena de satisfacción ver la respuesta de las familias en esta brigada médica infantil. Además de celebrar el Día del Niño, buscamos cuidar su salud y acercar servicios de calidad que marquen una diferencia en su desarrollo. En el DIF seguiremos trabajando con el corazón para nuestras niñas y niños.”

Con estas iniciativas, el Sistema DIF Nuevo Laredo y el Gobierno Municipal refrendan su labor de brindar atención de calidad y generar un impacto positivo en la vida de las familias neolaredenses.