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Convoca DIF Nuevo Laredo a adquirir boletos para juego con causa

Se llevará a cabo el próximo 7 de abril a las 8:00 p.m. en el Parque La Junta

El Sistema DIF Nuevo Laredo exhorta a la población a adquirir sus boletos con anticipación y formar parte de este evento. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF Nuevo Laredo informa a la ciudadanía que ya se encuentra disponible la venta de boletos para el 4.º Juego con causa de los Tecos de Los Dos Laredos, invitando a la población a sumarse a esta iniciativa que une el deporte con la solidaridad.

Con una aportación de $100 pesos (cien pesos) los asistentes podrán disfrutar de este encuentro deportivo que se llevará a cabo el próximo 7 de abril a las 8:00 p.m. en el Parque La Junta, donde los Tecos de Los Dos Laredos se enfrentarán a una selección de Nuevo Laredo.

Los boletos están disponibles en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz 2244, fraccionamiento Ojo Caliente, en un horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Asimismo, se encuentran a la venta artículos conmemorativos como jerseys con causa, con un costo de $1,100 pesos (mil cien pesos), y gorras, con un valor de $600 pesos.

El Sistema DIF Nuevo Laredo exhorta a la población a adquirir sus boletos con anticipación y formar parte de este evento que, además de ofrecer un espectáculo deportivo, contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

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