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Invita Ayuntamiento a disfrutar espacios públicos en Semana Santa

Entre los principales puntos de encuentro destaca el Parque Península del Laguito

Entre los principales puntos de encuentro destaca el Parque Península del Laguito, un espacio emblemático que ofrece una amplia variedad de atractivos para visitantes de todas las edades. [Agencias]
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Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal hace una atenta invitación a las familias de la ciudad para que, durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, disfruten de los distintos espacios públicos que se encuentran en óptimas condiciones para la sana convivencia, el esparcimiento y la integración familiar.

Entre los principales puntos de encuentro destaca el Parque Península del Laguito, un espacio emblemático que ofrece una amplia variedad de atractivos para visitantes de todas las edades. En este lugar, las y los ciudadanos podrán apreciar atardeceres característicos de la ciudad, así como disfrutar de áreas diseñadas para la recreación y la activación física.

El parque cuenta con infraestructura moderna que incluye un puente panorámico, ideal para actividades recreativas y la apreciación del entorno, además de canchas deportivas para la práctica de disciplinas como fútbol, básquetbol y tochito.

De igual forma, dispone de un área acuática que brinda una alternativa de esparcimiento para quienes buscan mitigar las altas temperaturas propias de la temporada.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por fortalecer los espacios públicos como puntos de encuentro seguros, accesibles y dignos para todas las familias, promoviendo entornos que contribuyan al bienestar social y a la reconstrucción del tejido comunitario.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a hacer uso responsable de las instalaciones, respetar las indicaciones y contribuir al cuidado de estos espacios, con el objetivo de mantenerlos en condiciones óptimas para el disfrute de todas y todos.

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