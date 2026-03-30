Fortalece Gobierno Municipal participación juvenil

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de generar espacios de análisis, reflexión y expresión para las juventudes, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo con éxito el Concurso Municipal de Oratoria “Juventud, Liderazgo y Soberanía Nacional, Reflexiones desde el Cardenismo”, desde la Sala de Cabildo, consolidándose como un ejercicio formativo que promueve el pensamiento crítico y el compromiso social entre las nuevas generaciones.

Durante esta jornada participaron 20 jóvenes provenientes de 12 instituciones educativas públicas y privadas, desde nivel medio superior hasta superior, quienes abordaron temas fundamentales para la vida pública del país como la soberanía nacional, la Doctrina Estrada, los derechos de los trabajadores, el reparto agrario, la nacionalización de las riquezas de la nación y la justicia social, demostrando un alto nivel de preparación, conciencia histórica y sentido de pertenencia.

Este ejercicio fue posible gracias al impulso de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, quien a través del IMJUVE refrenda su compromiso con la formación integral de la juventud neolaredense, brindando plataformas que incentivan el desarrollo académico, cívico y social.

En su intervención, el director del IMJUVE, Jesús Espinoza, destacó la relevancia de este tipo de actividades como herramientas de transformación social: “Hoy más que nunca necesitamos juventudes críticas, informadas y comprometidas con el rumbo de nuestro país. Este concurso no solo fortalece sus habilidades de expresión, sino que también siembra en ellas y ellos una profunda conciencia histórica y social; porque cuando una juventud entiende su pasado, tiene la capacidad de construir un futuro con justicia, soberanía y dignidad para todas y todos”.

Tras una destacada participación, el jurado calificador otorgó el primer lugar a Melannie Dayan Olvera Rosales, estudiante de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT Nuevo Laredo, quien recibió un premio de 5 mil pesos. El segundo lugar fue para Alondra Anahí Padilla Esquivel, de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, con un estímulo de 2 mil 500 pesos, mientras que el tercer lugar lo obtuvo Ximenna Jocelynn Morín Gutiérrez, de la Preparatoria UAT Nuevo Laredo.

El Gobierno Municipal reconoció y agradeció la participación del jurado calificador integrado por la regidora Cristabell Zamora Cabrera, quien además brindó valiosa retroalimentación a las y los participantes, así como del profesor Luis Treviño, en representación de la Logia Masónica, y la maestra Margarita Zuarth, quienes contribuyeron a enriquecer este ejercicio académico.

De igual forma, se contó con la presencia de autoridades educativas y municipales, entre ellas el regidor presidente de la Comisión de Juventud, Enrique Figueroa; el jefe del CREDE, César Bolaños; el director de la Preparatoria UAT, César Eugenio Ancona; la directora del Colegio Irlandés, maestra Maricarmen Cortés Aguirre; y la directora de la Preparatoria Elena Poniatowska, profesora María Nidia Benavides, quienes atestiguaron el talento y compromiso de las juventudes participantes.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo refrenda su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan la participación activa de las y los jóvenes, promoviendo espacios que contribuyan a su desarrollo integral y a la construcción de una sociedad más justa, informada y participativa.