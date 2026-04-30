Impulsa Municipio reforestación de espacios públicos

Instituciones educativas se sumaron de manera activa a esta iniciativa que fomenta la responsabilidad social y el compromiso ambiental. [Agencias]

Instituciones educativas se sumaron de manera activa a esta iniciativa que fomenta la responsabilidad social y el compromiso ambiental. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó a cabo la segunda etapa de reforestación en el área de la Península y el Laguito, logrando la plantación de un total de 300 árboles, de los cuales 90 fueron sembrados durante esta jornada, con la participación de más de 200 jóvenes provenientes de distintas instituciones educativas de la ciudad.

Estas acciones encabezadas por la Coordinación General de Gestión Ambiental, forman parte de la estrategia ambiental implementada por la administración municipal para fortalecer las áreas verdes, recuperar espacios públicos y mejorar la calidad del entorno urbano mediante el uso de especies nativas adaptadas a las condiciones climáticas de la región.

Se destacó de la misma manera que este tipo de actividades contribuyen directamente a la sustentabilidad del municipio y al fortalecimiento del equilibrio ecológico.

“Son especies totalmente nativas y endémicas de la región que vienen a reforzar un pulmón de aquí de Nuevo Laredo. Con esto estamos fortaleciendo los espacios verdes y estamos logrando un Nuevo Laredo más sustentable conforme a la visión que tiene nuestra Presidenta Carmen Lilia Canturosas”, expresó Tania Blanco, titular de la dependencia.

Durante la jornada participaron estudiantes del Tecnológico de Nuevo Laredo, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Tecnológica, COBAT, Normal Cuauhtémoc y la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras instituciones, quienes se sumaron de manera activa a esta iniciativa que fomenta la responsabilidad social y el compromiso ambiental.

Los árboles plantados corresponden a especies nativas como el mezquite, reconocido por su alta resistencia a temperaturas extremas, su bajo consumo de agua y su relevancia como especie polinizadora, lo que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad local.

Este enfoque se complementa con otras acciones impulsadas por el Gobierno Municipal, como la implementación de jardines polinizadores en distintos puntos de la ciudad, diseñados para favorecer la presencia de abejas, mariposas y otros insectos esenciales para los ecosistemas.

Destacó que este tipo de jornadas no solo tienen un impacto ambiental, sino también social, al involucrar a las nuevas generaciones en el cuidado de su entorno y fomentar una cultura de respeto hacia los recursos naturales.

Con estas estrategias integrales, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable, promoviendo espacios más verdes, resilientes y en armonía con el medio ambiente, al tiempo que invita a la ciudadanía a sumarse al cuidado y preservación de estos espacios.