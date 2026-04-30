Aprenden usuarios de bibliotecas públicas artes plásticas

Las charlas, los talleres y una exposición fugaz de cuadros montados en caballetes, estuvo a cargo del pintor neolaredense Juan "Chacho" Díaz. [Agencias]

Las charlas, los talleres y una exposición fugaz de cuadros montados en caballetes, estuvo a cargo del pintor neolaredense Juan "Chacho" Díaz. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Niños, jóvenes y adultos de las bibliotecas públicas del gobierno de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aprendieron técnicas prácticas para plasmar rostros, paisajes y otro tipo de imágenes en lienzos con pincel y pintura acrílica.

La actividad denominada “El maravilloso mundo del arte” se llevó a cabo en el marco del “Día Mundial del Arte”, con el objetivo de sensibilizar y acercar a la comunidad en general y a los visitantes de las bibliotecas a las artes plásticas.

Las charlas, los talleres y una exposición fugaz de cuadros montados en caballetes, estuvo a cargo del pintor neolaredense Juan “Chacho” Díaz.

“Estamos llevando a cabo acciones que amplíen la oferta educativa, cultural y recreativa en las bibliotecas, que permitan un impacto propositivo en nuestros usuarios y en la ciudadanía en general”, dijo Marcos Rodríguez Leija, coordinador de Bibliotecas Públicas del gobierno de Nuevo Laredo.

“Insisto y reitero, las bibliotecas no son espacios únicamente dirigidos a los estudiantes para sus consultas escolares; son núcleos para el fomento de la paz, centros de integración social para la recreación, la sensibilización del arte y la cultura, para el acercamiento a la ciencia y la tecnología y para expandir la conciencia y fortalecer nuestra identidad”, agregó el funcionario.

Fueron tres las bibliotecas visitadas por el pintor Juan ” Chacho” Díaz: la biblioteca ” Emiliano Zapata” y la biblioteca ” Fidel Cuéllar”, donde aprendieron técnicas básicas de pintura en lienzo.

Además de la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, donde hubo una charla sobre las artes plásticas, una exposición momentánea y la elaboración de un retrato en tiempo real ante los asistentes.