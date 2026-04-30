Ofrece Ayuntamiento servicios médicos gratuitos en mayo a mamás

Entre los servicios que se estarán ofreciendo se encuentran consulta general, consulta dental, consulta psicológica y consulta ginecológica, así como la toma de muestras para Papanicolaou y pruebas de Virus del Papiloma Humano. [Agencias]

Entre los servicios que se estarán ofreciendo se encuentran consulta general, consulta dental, consulta psicológica y consulta ginecológica, así como la toma de muestras para Papanicolaou y pruebas de Virus del Papiloma Humano. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de cuidar la salud y el bienestar de las madres neolaredenses, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, pone a disposición durante todo el mes de mayo una serie de servicios médicos gratuitos a través de las Clínicas UNE.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la atención médica preventiva y especializada, brindando a las madres la oportunidad de revisarse, atenderse y dar seguimiento a su salud de manera oportuna y sin costo.

Entre los servicios que se estarán ofreciendo se encuentran consulta general, consulta dental, consulta psicológica y consulta ginecológica, así como la toma de muestras para Papanicolaou y pruebas de Virus del Papiloma Humano (VPH), estudios fundamentales para la detección oportuna de enfermedades.

La atención se brindará de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde durante todo el mes de mayo, en las distintas Clínicas UNE ubicadas en diversos sectores de la ciudad, con el fin de acercar estos servicios a más familias.

Las clínicas donde se estarán ofreciendo estos servicios se encuentran en las siguientes colonias: Valles del Paraíso, El Campanario, Palmares, Olivos II, Santa Cecilia, Unión del Recuerdo, Valles de Anáhuac, 1° de Mayo, Los Toboganes, El Progreso, Nueva Era, La Joya y Rotonda UAT.

En el caso de los servicios dentales, estos se brindan específicamente en estas mismas clínicas, permitiendo a la ciudadanía acceder a atención básica y preventiva en salud bucal.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las madres a aprovechar estos servicios gratuitos, recordando la importancia de la prevención y el cuidado constante de la salud.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de poner al alcance de la ciudadanía servicios que mejoren su calidad de vida, priorizando el bienestar de las mujeres y fortaleciendo la salud de las familias de Nuevo Laredo.