Disminuyen largas filas en aeropuertos tras pago retroactivo a agentes de TSA

Mejora en seguridad aérea ocurre tras semanas de caos por cierre del gobierno y falta de personal

Un agente de la TSA revisa a los pasajeros en el control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)

Un agente de la TSA revisa a los pasajeros en el control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)

WASHINGTON.- Las frustrantes filas para cruzar los filtros de seguridad disminuyeron el lunes en los aeropuertos de Estados Unidos, despejando los peores cuellos de botella a medida que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus iniciales en inglés) comenzaron a recibir salarios atrasados por trabajar durante el cierre del gobierno.

Lo que era una fila de cuatro horas en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston se convirtió en una espera de 10 minutos o menos. En otros puntos problemáticos como Atlanta y el Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington, los viajeros se desplazaron sin contratiempos.

Luego de varias semanas de caos en los aeropuertos, finalmente hubo muestras de optimismo para el asediado sistema de aviación.

Los viajeros esperan que los pagos atrasados pongan fin a las interminables filas de y vuelos perdidos que muchos experimentaron. Se desconoce cuánto tiempo los agentes federales de inmigración mantendrán una presencia visible en las terminales de los aeropuertos mientras continúa la ajetreada temporada de vacaciones de primavera.

Trabajadores de la TSA informaron el lunes a líderes sindicales que recibieron parte —aunque no la totalidad— de su pago retroactivo, según Johnny Jones, secretario-tesorero del oficina de la TSA en la American Federation of Government Employees. Añadió que se tiene previsto que el pago restante llegue para la próxima semana. Algunos empleados también reportaron que recibieron montos incorrectos en sus pagos retroactivos, incluido la falta de pago por horas extra, según el sindicato.

¿Qué pasa con los agentes de la TSA que no pudieron trabajar?

El sindicato dijo que la TSA actualizó el domingo su política de licencias, eliminando los lineamientos que permitían a los agentes solicitar una licencia si no podían presentarse a trabajar por motivos relacionados con el cierre, como la falta de transporte o cuidado infantil.

“Trabajar sin remuneración obligó a más de 500 agentes a renunciar a la TSA y miles se vieron obligados a faltar”, dijo Lauren Bis, secretaria adjunta interina de la agencia, luego de anunciar los pagos retrasados.

El sindicato coincidió con estas cifras, pero dijo que aquellos que ahora penden acciones disciplinarias sobre quienes no pudieron cubrir el costo de presentarse a trabajar.

“El pago retroactivo por sí sólo no soluciona esos problemas”, dijo el sindicato.

La TSA y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) no respondieron de momento a correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios y detalles sobre la norma de licencias de la agencia.

El cierre del DHS por la falta de financiamiento no sólo ha provocado retrasos en los viajes, sino también advertencias de cierres de aeropuertos, luego de que trabajadores de la TSA que apenas se recuperaban financieramente del prolongado cierre de gobierno de finales del año pasado dejaron de presentarse a trabajar. Los empleados de la agencia no recibían su sueldo desde que los fondos del DHS se agotaron a mediados de febrero.

Otras agencias afectadas por el más reciente cierre incluyen el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés).

¿Qué hace el Congreso con el cierre parcial?

El presidente Donald Trump ordenó el viernes al DHS pagar de inmediato a los agentes de la TSA para aliviar las filas que afectan a los aeropuertos. Trump había rechazado los esfuerzos bipartidistas en el Congreso para financiar a la TSA mientras continúan las negociaciones con los demócratas, quienes se han negado a aprobar más fondos sin restricciones a las operaciones de control migratorio y deportaciones masivas de Trump. La orden de Trump dejó sin sueldo a otros empleados del DHS.

Los demócratas exigen que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) usen cámaras corporales, porten identificación en su uniforme y operen con el rostro descubierto. También quieren que los jueces decidan si emiten o no órdenes judiciales, y que las redadas de ICE se realicen lejos de escuelas, iglesias o algún otro lugar sensible.

Los republicanos y la Casa Blanca están dispuestos a negociar algunos puntos, pero las partes aún no han alcanzado un acuerdo final.

El lunes hubo pocas señales de avance en el Capitolio. Los senadores celebraron una breve sesión sin considerar el proyecto de ley de la Cámara de Representantes y luego reanudaron su receso de dos semanas.

El sindicato volvió a instar al Congreso a aprobar fondos para todo el DHS. “Decir que estamos absolutamente decepcionados con nuestros funcionarios es quedarse corto”, afirmó el sindicato.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes que Trump ha ofrecido organizar una Cena de Pascua para los miembros del Congreso que regresen para resolver el estancamiento. En cuanto a las exigencias de los demócratas, dijo que “no ha habido un cambio de política”.

“Siempre ha sido la política de este presidente y de este gobierno deportar a los peores delincuentes extranjeros ilegales”, puntualizó Leavitt.

En cuanto a los agentes de ICE que Trump desplegó hace una semana en algunos aeropuertos para ayudar con la seguridad, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, su permanencia dependerá de qué tan rápido regresen a trabajar los empleados de la TSA.