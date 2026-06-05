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Consume incendio una vivienda en fraccionamiento El Progreso

Bomberos evitaron que el fuego se propagara a casas cercanas; no hubo lesionados

El origen del fuego estaría relacionado con un posible corto circuito en la instalación eléctrica del domicilio. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio registrado la mañana del jueves en el fraccionamiento El Progreso, al poniente de esta frontera, consumió en su totalidad una vivienda, presuntamente a causa de un corto circuito, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro fue reportado a través de la línea de emergencias 911 en la cuadra 100 de la calle Nueva Victoria, a pocos metros de su cruce con el bulevar Carlos Canseco González, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos hacia el sitio.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, el inmueble se encontraba completamente envuelto en llamas, por lo que los elementos desplegaron de inmediato líneas de agua y realizaron maniobras de ataque desde distintos frentes para contener el fuego.

Las labores incluyeron acciones de ventilación y enfriamiento que permitieron controlar el incendio de forma confinada, evitando su propagación hacia viviendas contiguas, pese a la cercanía entre los inmuebles.

De acuerdo con los primeros indicios recabados en el lugar, el origen del fuego estaría relacionado con un posible corto circuito en la instalación eléctrica del domicilio, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas precisas.

Tras la extinción total del incendio, personal de emergencia confirmó que no hubo personas lesionadas, intoxicadas ni víctimas mortales, registrándose únicamente daños materiales en la estructura y el mobiliario de la vivienda afectada.

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