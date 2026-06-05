Brindan refugio a hombre abandonado durante un año en el Hospital General

Sin familiares ni hogar, Javier Reyes Puente fue canalizado a la Casa del Migrante para recibir atención y resguardo permanente

El caso refleja una realidad recurrente en sectores vulnerables, donde personas adultas, con enfermedades crónicas o discapacidades, enfrentan condiciones de abandono y falta de redes de apoyo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El caso refleja una realidad recurrente en sectores vulnerables, donde personas adultas, con enfermedades crónicas o discapacidades, enfrentan condiciones de abandono y falta de redes de apoyo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Tras permanecer más de un año internado sin recibir la visita o el auxilio de algún familiar, un hombre en condición de abandono fue trasladado por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Hospital General IMSS-Bienestar a la Casa del Migrante Nazareth, donde recibirá resguardo y atención básica.

Se trata de Javier Reyes Puente, de 53 años, originario de Gómez Palacio, Durango, quien carece de ambas piernas, padece diabetes y no cuenta con red de apoyo ni domicilio fijo.

El hombre fue ingresado al hospital hace aproximadamente un año, luego de ser localizado por personal de Protección Civil y Bomberos en una vivienda abandonada de la colonia Buenavista, donde se encontraba en condiciones de vulnerabilidad extrema. Desde entonces, permaneció en cama bajo atención médica continua.

De acuerdo con la información disponible, durante todo ese tiempo no se presentó ningún familiar a solicitar información sobre su estado de salud ni a hacerse cargo de su situación, lo que evidenció un contexto de abandono total.

Una vez que su condición médica fue estabilizada, las autoridades coordinaron su traslado a la Casa del Migrante Nazareth, donde podrá contar con un espacio seguro y asistencia, ante la imposibilidad de valerse por sí mismo.

El caso refleja una realidad recurrente en sectores vulnerables, donde personas adultas, con enfermedades crónicas o discapacidades, enfrentan condiciones de abandono y falta de redes de apoyo, lo que complica su acceso a una atención integral fuera de las instituciones de salud.