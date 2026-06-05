Registran 96 accidentes viales en mayo; tres personas murieron

Los percances dejaron además 13 lesionados y evidenciaron problemas como exceso de velocidad, conductores sin licencia y abandono de vehículos

Informe de mayo revela que decenas de accidentes estuvieron ligados a infracciones, exceso de velocidad y evasión de responsabilidades. [Archivo/Líder Web]

Informe de mayo revela que decenas de accidentes estuvieron ligados a infracciones, exceso de velocidad y evasión de responsabilidades. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante el mes de mayo, la autoridad vial documentó una serie de irregularidades en el comportamiento de conductores involucrados en accidentes registrados en la ciudad, donde además de los percances, se identificaron faltas recurrentes al reglamento de tránsito y casos de evasión de responsabilidad.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, en ese periodo se contabilizaron 96 accidentes viales, que dejaron un saldo de 13 personas lesionadas y tres fallecidas. Sin embargo, el reporte destaca que una parte importante de estos hechos estuvo acompañada de incumplimientos a la normativa vigente.

Entre las anomalías detectadas, se señala que en 26 de los accidentes los conductores involucrados no contaban con licencia de conducir vigente, lo que evidencia fallas en la observancia de los requisitos básicos para circular. A ello se suma que en 13 casos los responsables abandonaron sus vehículos tras el percance, lo que dificultó las labores de identificación y seguimiento por parte de las autoridades.

Según el reporte oficial, las unidades involucradas en estos abandonos eran de procedencia extranjera y no portaban placas, lo que complicó su rastreo. Esta situación representa un reto adicional para las corporaciones encargadas de la seguridad vial.

En cuanto a las causas de los accidentes, la autoridad reiteró que el consumo de alcohol y la velocidad inmoderada continúan presentes en los registros. Durante mayo, nueve conductores fueron detectados en estado de ebriedad, mientras que en 26 percances se identificó el exceso de velocidad como factor determinante.

La Dirección de Tránsito informó que mantiene operativos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad y reiteró el llamado a respetar las disposiciones viales, con el objetivo de disminuir la incidencia de accidentes y fortalecer la seguridad en las vialidades.