Explosión de almacén de combustible desata incendio en poblado del centro de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una explosión y un gran incendio que se registró el jueves en un depósito de cisternas de gas de una localidad del centro de México dejó al menos tres heridos, informaron las autoridades estatales.

El siniestro se produjo en la mañana en un centro de almacenamiento de la localidad de Tepeaca del estado central de Puebla, a unos 165 kilómetros de la capital mexicana, donde explotaron cuatro cisternas de gas, dijo en un vídeo que se difundió en las redes sociales el coordinador general de Protección Civil estatal, coronel Bernabé López Santos.

La explosión quedó registrada en videos que se difundieron en las redes sociales en los que se observa una gran columna de fuego tras el estallido del depósito y decenas de personas, en su mayoría niños, que salen corriendo de la zona entre gritos.

Protección Civil de Puebla indicó en su cuenta de X que tras la explosión e incendio fueron evacuadas unas 2.000 personas de escuelas, hospitales y viviendas aledañas.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dijo a la prensa que al menos tres personas resultaron heridas.

Al lugar se trasladaron más de medio centenar de funcionarios de seguridad y cuerpos de rescate para atender la emergencia y realizar el enfriamiento de las unidades afectadas y asegurar el perímetro, informaron las autoridades estatales.

El año pasado el gobierno de Claudia Sheinbaum activó un plan nacional para combatir el robo de combustible que le genera millonarias pérdidas a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las autoridades anunciaron la semana pasada el decomiso de más de un millón de litros de combustible ilegal en el estado de Nuevo León, al norte de México.

En junio del año pasado las autoridades desmantelaron una red de robo y comercialización ilícita de combustible, conocida en México como “huachicol”, que operaba en el centro del país y detuvieron a 32 personas en el marco de un plan del gobierno para combatir ese delito que le generó a Pemex entre 2019 y 2024 pérdidas por unos 3.758 millones de dólares, según cifras oficiales.