ICE detiene a 48 migrantes y acusan a directivos de empresa

El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, habla con su personal ante un Comité Legislativo de Supervisión del estado que vigila a su oficina, el 5 de noviembre de 2025, en Columbia, Carolina del Sur. (AP Foto/Jeffrey Collins, Archivo)

El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, habla con su personal ante un Comité Legislativo de Supervisión del estado que vigila a su oficina, el 5 de noviembre de 2025, en Columbia, Carolina del Sur. (AP Foto/Jeffrey Collins, Archivo)

CAROLINA DEL SUR.- Una investigación de dos años sobre inmigrantes con documentos de identidad falsos condujo a las autoridades federales a la detención de 48 trabajadores en una empresa de fundición de metales de Carolina del Sur. Seis personas enfrentan cargos estatales, entre ellas, dos altos directivos de la planta, anunciaron las autoridades el jueves.

Decenas de elementos de agencias de seguridad a nivel federal y local allanaron las instalaciones de Burnstein von Seelen Precision Castings en Abbeville el miércoles.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pusieron a los trabajadores bajo custodia por presuntas infracciones migratorias, mientras que el gerente de la planta y el director de recursos humanos de la empresa fueron arrestados por acusaciones que contrataron a sabiendas a inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización legal, informó el fiscal general estatal Alan Wilson en una conferencia de prensa.

Un jurado investigador estatal acusó formalmente a los directivos de la empresa, junto con otras cuatro personas señaladas de fabricar y vender identificaciones federales y estatales falsas con información obtenida mediante suplantación de identidad.

“Queremos enviar un mensaje de que esto no se trata de ir detrás de personas que intentan alimentar a su familia”, manifestó Wilson. “Esto no es ir detrás de compañías o negocios que, sin saberlo, contratan a personas en situación irregular. Se trata de ir detrás de algo mucho más grande, ya saben, una conspiración de personas en toda Carolina del Sur para suplantar identidades, para crear tarjetas falsas del Seguro Social, licencias de conducir falsas, documentos migratorios falsos”.

Directivos de Burnstein von Seelen no respondieron de momento a mensajes dejados por teléfono y a través de su sitio web.

Se prevé que los dos directivos de la empresa comparezcan el jueves ante el tribunal del condado de Richland, en Columbia, para enfrentar cargos de asociación delictuosa y fraude de identidad para obtener empleo. Hasta el momento se desconoce si contaban con abogados que pudieran responder a las acusaciones.

Burnstein von Seelen, fundada en 1985, es una empresa de fundición de metales que utiliza distintas aleaciones de cobre, latón y bronce para fabricar componentes, según su sitio web. Está ubicada en el condado de Abbeville, con una población de alrededor de 25.000 habitantes, en el oeste de Carolina del Sur, cerca de los límites con Georgia y a unos 145 kilómetros (90 millas) al oeste de Columbia.

Funcionarios del ICE dijeron que ya revisan el estatus migratorio de los 48 trabajadores detenidos, entre quienes, según indicaron, había personas que ya habían tenido encuentros previos con la agencia y algunas con órdenes de deportación.

Las autoridades informaron que la investigación continúa e indicaron la posibilidad de más acusaciones formales y arrestos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Carolina del Sur señaló que ya busca más información sobre la detención de los trabajadores inmigrantes. También expresó escepticismo sobre las declaraciones iniciales del gobierno acerca del operativo del ICE, debido a lo que calificó como descripciones incorrectas sobre otras redadas migratorias en distintos puntos del país.

“En resumen, estos empleados se presentaron a trabajar, y muchos de ellos no podrán regresar a casa con sus familias”, declaró Jace Woodrum, director ejecutivo del grupo. “Hemos visto que acciones similares en otros estados que incluyen graves violaciones de las libertades individuales que están garantizadas para todos, independientemente del estatus migratorio”.

Autoridades estatales iniciaron la pesquisa en octubre de 2024. Al principio, las autoridades locales de seguridad pública estaban frustradas por la falta de acciones federales contra las identificaciones falsas y el robo de identidad durante el gobierno del expresidente Joe Biden, dijo Wilson. Eso cambió cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado y las autoridades federales se sumaron a la investigación estatal, añadió.

El allanamiento del miércoles en la planta no fue típico de los esfuerzos de deportación masiva de Trump que han recibido críticas. Las redadas migratorias en empresas han sido una parte relativamente pequeña de la campaña de deportación, y las autoridades estatales desempeñaron una importante función en la investigación en Carolina del Sur.

Las autoridades abordaron la investigación de maneras similares a las pesquisas por drogas, dijo el fiscal Creighton Waters, al perseguir no solo a las personas que usaban la documentación falsa, sino también a quienes la suministraban.