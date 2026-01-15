Consume incendio camioneta por presunta falla eléctrica en colonia Los Fresnos

Elementos de Protección Civil y Bomberos controlaron el siniestro en Nuevo Laredo, sin registrarse personas lesionadas ni daños a viviendas

Bomberos acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se extendiera a viviendas cercanas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Bomberos acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se extendiera a viviendas cercanas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una camioneta particular fue consumida por el fuego en la colonia Los Fresnos, al poniente de esta frontera, luego de registrarse un incendio que dejó la unidad en pérdida total, informaron autoridades de emergencia.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Bilbao, a la altura de la calle Coatepec, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras recibirse el reporte a los números de emergencia por parte de vecinos del sector.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el propietario del vehículo, una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2005, había estacionado la unidad minutos antes para ingresar a su domicilio, cuando fue alertado de que el motor comenzaba a incendiarse.

Residentes de la zona intentaron contener el fuego utilizando cubetas con agua; sin embargo, las llamas se propagaron con rapidez, alcanzando gran parte del vehículo antes del arribo de las autoridades.

Elementos de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

Tras sofocar las llamas, personal especializado llevó a cabo una inspección preliminar del vehículo, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños a otros automóviles o inmuebles.

Las autoridades informaron que, de manera preliminar, el incendio habría sido originado por un presunto fallo eléctrico en el área del motor, quedando la unidad inservible y asentándose los hechos para los procedimientos correspondientes.