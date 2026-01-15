Investigan autoridades caso de menor hospitalizada tras ingesta de medicamentos

La adolescente fue estabilizada en el IMSS de Nuevo Laredo y la Fiscalía abrió carpeta para esclarecer posibles hechos familiares

Tras el ingreso hospitalario, elementos de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una menor de 15 años fue ingresada de emergencia al Hospital General de Zona del IMSS en esta frontera, luego de presentar una crisis de salud tras la ingesta de medicamentos, hecho registrado en las últimas horas y que derivó en la intervención de autoridades investigadoras.

De acuerdo con información confirmada por fuentes oficiales, personal médico brindó atención inmediata a la adolescente, quien fue estabilizada y permanece bajo observación, sin que hasta el momento se reporte riesgo para su vida.

Tras el ingreso hospitalario, elementos de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones que involucran a personas menores de edad.

Durante la atención del caso, la madre de la adolescente manifestó ante la autoridad que su hija atravesaba por una situación emocional compleja, presuntamente relacionada con hechos ocurridos en el ámbito familiar.

Según lo señalado de manera preliminar, la mujer refirió posibles conductas indebidas en perjuicio de la menor, así como la existencia de amenazas que habrían influido en su estado emocional, información que fue canalizada a la instancia correspondiente.

La autoridad ministerial indicó que, ante los señalamientos expuestos, se dio inicio al procedimiento legal correspondiente para la integración de una carpeta de investigación, a fin de esclarecer los hechos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el caso se encuentra en etapa de investigación y que se dará seguimiento conforme a la ley, priorizando la protección de la menor y el respeto a la presunción de inocencia de las personas señaladas.