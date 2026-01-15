Dinamarca dice que persiste un ‘desacuerdo fundamental’ con Trump sobre Groenlandia

Varias personas caminan por una calle en el centro de Nuuk, Groenlandia, el 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Varias personas caminan por una calle en el centro de Nuuk, Groenlandia, el 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

WASHINGTON.- Un alto funcionario danés declaró el miércoles que persiste un “desacuerdo fundamental” con el presidente Donald Trump en torno a Groenlandia, después de sostener conversaciones con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en la Casa Blanca.

Sin embargo, ambas partes acordaron crear un grupo de trabajo para discutir formas de resolver las diferencias mientras Trump sigue pidiendo que Estados Unidos tome el control del territorio semiautónomo de Dinamarca, país aliado de la OTAN.

“El grupo, en nuestra opinión, debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respeta las líneas rojas del Reino de Dinamarca”, indicó el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, a los periodistas después de una reunión en la que también participó la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. Añadió que sigue siendo “claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia”.

Trump está tratando de argumentar que la OTAN debería ayudar a Estados Unidos a adquirir la isla más grande del mundo y asegura que cualquier cosa que no sea un control estadounidense es inaceptable.

Dinamarca ha anunciado planes para aumentar la presencia militar del país en el Ártico y el Atlántico Norte mientras Trump intenta justificar sus llamados a tomar el control del vasto territorio al afirmar repetidamente que China y Rusia tienen sus miras puestas en Groenlandia, que posee vastas reservas no explotadas de minerales críticos.

Trump, quien no participó en la reunión del miércoles, declaró a los periodistas que sigue comprometido con la idea de adquirir el territorio.

“Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional”, dijo el mandatario. “Veremos cómo se resuelve todo. Creo que algo se resolverá”.

Trump nombró el mes pasado al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial para Groenlandia. Landry no asistió a la reunión del miércoles, pero tiene programado viajar a Washington para sostener reuniones el jueves y viernes, dijo su portavoz .

En respaldo a los más recientes comentarios de Trump, Landry publicó en la red social X que el presidente estaba “completamente en lo correcto” sobre adquirir Groenlandia y que el territorio “es un componente crítico del portafolio de seguridad nacional de nuestra nación”.

Antes de la reunión, Trump recurrió a las redes sociales para argumentar que “la OTAN debería liderar el camino” para que Estados Unidos adquiera el territorio. El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ha tratado de mantenerse a distancia en la disputa entre la potencia más importante y los otros 31 miembros de la alianza, que se han mostrado inquietos ante el enfoque agresivo de Trump hacia Dinamarca.

Tanto Løkke Rasmussen como Motzfeldt ofrecieron una moderada esperanza de que las conversaciones estaban comenzando un diálogo que llevaría a Trump a dejar de lado su demanda de adquirir el territorio y crear un camino para una cooperación más estrecha con Estados Unidos.

“Hemos mostrado dónde están nuestros límites y a partir de ahí, creo que será muy bueno mirar hacia adelante”, dijo Motzfeldt.

Dinamarca refuerza presencia en el Ártico

En Copenhague, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, anunció un aumento en la “presencia militar y actividad de ejercicios” de Dinamarca en el Ártico, “en estrecha cooperación con nuestros aliados”, una necesidad en un entorno de seguridad en el que “nadie puede predecir lo que sucederá mañana”.

Varios de los aliados del país, incluidos Alemania, Francia, Noruega y Suecia, anunciaron su llegada a Groenlandia junto con personal danés para participar en ejercicios conjuntos o trazar un mapa de cooperación militar adicional en el Ártico.

La OTAN también sopesa formas en que sus miembros pueden reforzar colectivamente la presencia de la alianza en el Ártico, dijo un funcionario de la OTAN que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir públicamente el tema.

Residentes de Groenlandia quieren que EEUU deje de inmiscuirse

Groenlandia tiene una importancia estratégica porque, a medida que el cambio climático causa el deshielo, se abre la posibilidad de rutas comerciales más cortas hacia Asia. Eso podría facilitar también la extracción y el transporte de depósitos no explotados de minerales críticos necesarios para la fabricación de computadoras y teléfonos.

Trump señaló que Groenlandia es “vital” para el programa de defensa de misiles Golden Dome de Estados Unidos. También ha dicho que Rusia y China representan una amenaza en la región.

Pero tanto los expertos como los groenlandeses cuestionan esa afirmación, y se ha convertido en un tema candente en la calle principal de la capital de Groenlandia, a donde periodistas internacionales y equipos de cámaras han llegado mientras Trump continúa con su discurso de toma de control.

Los groenlandeses han dicho en entrevistas que el resultado de las conversaciones en Washington no inspiró exactamente confianza en que se pueda persuadir a Trump.

“Trump es impredecible”, dijo Geng Lastein, quien emigró a Groenlandia hace 18 años desde Filipinas.

Maya Martinsen, de 21 años, dijo que no cree en los argumentos de Trump de que Groenlandia necesita estar bajo control de Estados Unidos para mantener una ventaja de seguridad en el Ártico sobre China y Rusia. En cambio, afirmó que Trump va detrás de los abundantes “petróleos y minerales que tenemos que están intactos”.

Groenlandia “tiene una naturaleza hermosa y gente encantadora”, añadió Martinsen. “Simplemente es mi hogar. Creo que los estadounidenses sólo ven algún tipo de transacción comercial”.

Dinamarca ha dicho que Estados Unidos, que ya tiene presencia militar en la isla, puede aumentar sus bases en Groenlandia. Estados Unidos es parte de un tratado de 1951 que le otorga amplios derechos para establecer bases militares en la isla con el consentimiento de Dinamarca y Groenlandia.

Preocupación bipartidista de senadores estadounidenses

Løkke Rasmussen y Motzfeldt también se reunieron con un grupo bipartidista de senadores del Caucus Ártico. Los senadores expresaron preocupación de que los impulsos de Trump por adquirir Groenlandia puedan desestabilizar a la OTAN, lo que beneficiaría al presidente ruso Vladímir Putin.

La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, quien ha presentado una iniciativa para tratar de bloquear cualquier acción de Estados Unidos en Groenlandia, señaló que le parecía “impactante” que el asunto estuviera siquiera en discusión. “Operemos en tiempos en los que estamos teniendo conversaciones sobre cosas que nunca creimos posibles”, dijo Murkowski.

El senador Angus King, independiente por Maine, afirmó que es “un disparate” decir que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia para proteger la seguridad nacional. Los funcionarios estuvieron “muy abiertos a activos de seguridad nacional adicionales en Groenlandia para enfrentar cualquier riesgo que haya”.

Una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses planea mostrar su solidaridad viajando a Copenhague esta semana.