Deja choque en Carretera Anáhuac un lesionado grave

Protección Civil rescató a un conductor atrapado y lo trasladó de urgencia al IMSS; autoridades investigan causas

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron maniobras de rescate con equipo hidráulico para liberar al conductor de la Ford Ranger. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron maniobras de rescate con equipo hidráulico para liberar al conductor de la Ford Ranger. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado sobre la Carretera Anáhuac, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles, en Nuevo Laredo, dejó como saldo una persona gravemente lesionada y atrapada al interior de su unidad, informaron autoridades de emergencia.

El percance movilizó de inmediato a corporaciones de auxilio, luego de que se reportara una colisión entre dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado a un costado de la vía, generando afectaciones a la circulación en el sector.

En el hecho se vieron involucradas una camioneta Ford Ranger y una Dodge Durango; la primera quedó con severos daños tras el impacto, mientras que la segunda presentó afectaciones en la parte frontal, según se constató en el lugar.

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron maniobras de rescate con equipo hidráulico para liberar al conductor de la Ford Ranger, un masculino de aproximadamente 47 años, quien se encontraba en estado crítico.

Una vez rescatado, el lesionado fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica especializada, de acuerdo con los reportes oficiales.

El conductor de la Dodge Durango, un hombre de alrededor de 27 años, presentó lesiones visibles en la cabeza y sangrado nasal, aunque fue valorado en el sitio y no requirió traslado hospitalario.

Autoridades viales informaron que se inició el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, mientras el caso permanece bajo seguimiento conforme a los procedimientos legales aplicables.