Consolidan SEDUMA e INDEX Nuevo Laredo alianza estratégica para un futuro más verde

Refuerzan su coordinación para mantener alineada la competitividad industrial con la política ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, garantizando un desarrollo ordenado y sustentable en la frontera

Nuevo Laredo, Tam.- En línea con la política ambiental que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de INDEX Nuevo Laredo para fortalecer la coordinación en materia del cuidado del entorno ecológico y, al mismo tiempo, impulsar la competitividad de la región fronteriza.

Durante el encuentro, la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, recordó que en los últimos tres años se ha ido estrechando la coordinación con los diversos sectores productivos de la entidad, para “construir un Tamaulipas más resiliente, más verde y más humano, a través de cinco pilares como son el desarrollo urbano ordenado, la protección del medio ambiente, la movilidad sustentable, la restauración ecológica y la cooperación interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional”.

Saldívar Lartigue puntualizó que, ante la dinámica económica de la franja fronteriza, el Gobierno del Estado busca atender las necesidades del sector manufacturero en temas clave como el destino final de los residuos, “queremos que las empresas tengan la certeza de que cuentan con un aliado en la SEDUMA para cumplir con la normatividad, proteger el medio ambiente y garantizar un desarrollo sostenible”, afirmó.

Por su parte, el presidente de INDEX Nuevo Laredo, Enrique Morán Romero, reconoció la apertura del Gobierno del Estado para trabajar de manera conjunta, resaltando que tienen el compromiso de cumplir de forma íntegra con la legislación ambiental, para seguir siendo un sector que impulsa el crecimiento económico sin descuidar la protección del entorno.

