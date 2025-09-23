Empiezan fases regionales del Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tam.– En el marco del Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica (CECIT) – ExpoCiencias Tamaulipas 2025, se llevó a cabo la inauguración de la fase regional, siendo Nuevo Laredo el primer municipio en donde se desarrolló.

El gimnasio del Instituto Tecnológico Nacional de México de Nuevo Laredo fue la sede de este certamen, en donde autoridades educativas, legislativas y municipales refrendaron su compromiso con la promoción del talento juvenil y el impulso al desarrollo científico y tecnológico en la entidad, indicó Julio Martínez Burnes, director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

Resaltó la importancia de la vinculación entre los tecnológicos y las instituciones educativas para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas. Asimismo, compartió que para esta sede, se otorgaron dos acreditaciones directas a ExpoCiencias Nacional 2025, subrayando el papel estratégico de Nuevo Laredo en la promoción del talento juvenil tamaulipeco.

Dijo que en esta fase regional se registró la participación de 89 proyectos de todos los niveles educativos, reflejo del interés y entusiasmo de niñas, niños y jóvenes por la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Subrayó que con este arranque, COTACYT fortalece su compromiso con la transformación de Tamaulipas a través del impulso a las nuevas generaciones, promoviendo espacios de creatividad e innovación que contribuyen al progreso científico, académico y social del estado.

Destacó que las fases regionales continuarán en los siguientes días, hasta llegar a la etapa estatal, en donde los triunfadores de cada certamen local participarán en busca de obtener su pase al Concurso Nacional de Ciencia y Tecnología, como un ejemplo de la relevancia que el gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, le da a la innovación y aplicación del conocimiento.