Falcons despiden a Ike Hilliard tras blanqueada 30-0 ante Carolina

El entrenador Raheem Morris reemplazó al coach de receptores con T.J. Yates, buscando reactivar un ataque aéreo que apenas sumó 201 yardas y sufrió dos intercepciones decisivas

Ike Hilliard, coach de receptores de los Steelers de Pittsburgh, observa previo a un partido de pretemporada de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el 12 de agosto de 2021, en Filadelfia. (AP Foto/Rich Schultz, Archivo)

FLOWERY BRANCH, Georgia.- El entrenador de los Atlanta Falcons, Raheem Morris, realizó un cambio en su personal ofensivo el lunes, despidiendo al entrenador de receptores Ike Hilliard un día después de una derrota de 30-0 en Carolina.

Los Falcons pasaron para solo 201 yardas mientras fueron blanqueados por primera vez al caer 25-0 ante los Patriots de Nueva Inglaterra el 18 de noviembre de 2021.

El coordinador del juego de pase, T.J. Yates, ahora entrenará a los receptores. Los Falcons anunciaron los cambios en el personal después de que Morris se reunió con los reporteros.

Michael Penix Jr. lanzó dos intercepciones, incluyendo una que fue devuelta para un touchdown por Chau Smith-Wade. Otra intercepción ocurrió en una jugada cuando el receptor Ray-Ray McCloud resbaló. Otro receptor, Darnell Mooney, ha tenido dificultades desde que se perdió la pretemporada por una lesión en el tendón de la corva.

“Tenemos que llegar al punto en que debemos salir y jugar de la manera correcta. Pero, no, él no está jugando, no estamos jugando el tipo de fútbol que necesitamos jugar con Mooney, y somos capaces de mucho más, sin duda”, dijo Morris al abordar el desempeño de Mooney el lunes.

Los Falcons (1-2) reciben a Washington el domingo.

Hilliard fue receptor para con los Giants de Nueva York y Buccaneers de Tampa Bay después de una destacada carrera universitaria en Florida. Hilliard ha entrenado en la NFL para Miami, Washington, Buffalo y Pittsburgh y trabajó durante un año en el personal de Auburn antes de unirse a los Falcons en 2024.

Yates se unió a los Falcons en 2021 y previamente entrenó a los receptores en 2022 y 2023.