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Remonta Cleveland y toma ventaja 3-2 ante Toronto en playoffs

Schroder lideró el último periodo y Mobley aportó triples clave para sellar victoria decisiva

El alero de los Raptors de Toronto, Brandon Ingram, avanza hacia la canasta ante el pÃ­vot de los Cavaliers de Cleveland, Evan Mobley, durante la primera mitad del quinto juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el miÃ©rcoles 29 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer)
AP

CLEVELAND.- Dennis Schroder anotó 11 de sus 19 puntos en el cuarto periodo, Evan Mobley encestó un par de triples decisivos en el tramo final y terminó con 23 puntos, y los Cavaliers de Cleveland remontaron para imponerse 125-120 a los Raptors de Toronto el miércoles por la noche en el Juego 5 de su serie de primera ronda.

Cleveland lidera la serie 3-2. El Juego 6 será el viernes por la noche en Toronto.

James Harden anotó 23 puntos y Donovan Mitchell sumó 19 para los Cavaliers.

RJ Barrett encabezó a Toronto con 25 puntos, mientras que Ja’Kobe Walter agregó 20 y Jamal Shead aportó 18 desde la banca. El alero All-Star Brandon Ingram salió del partido en el segundo cuarto por una inflamación en el talón derecho.

Los Raptors ganaban 74-67 al descanso y anotaron los primeros cinco puntos del tercer cuarto. Los Cavaliers fueron recortando poco a poco, pero llegaron a los últimos 12 minutos abajo 103-100.

Cleveland tomó el control al anotar los primeros ocho puntos del cuarto periodo.

Toronto falló sus primeros 11 tiros y en el cuarto periodo acertó 7 de 28 en tiros de campo, mientras que Cleveland encestó 7 de sus primeros 11 y terminó con 9 de 19.

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