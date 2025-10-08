Consolida Nuevo Laredo liderazgo estratégico: destaca Carmen Lilia Canturosas sinergia con Estado y Federación

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, emitió un posicionamiento durante la Sesión de Cabildo para refrendar el compromiso de su administración con la coordinación intergubernamental y reconocer el impulso que ha otorgado la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal a esta frontera.

Destacó que el momento actual que vive la ciudad no es producto del azar, sino el resultado de una visión compartida y de un trabajo intenso y coordinado con la federación y el estado que han brindado un apoyo estratégico para el desarrollo de Nuevo Laredo.

“Quiero reconocer y agradecer profundamente la visión y el liderazgo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al conmemorar su primer año de gobierno. Su administración ha demostrado con hechos un compromiso inquebrantable con el desarrollo del norte del país y, muy especialmente, con Nuevo Laredo”, enfatizó.

La alcaldesa aseguró que la apuesta federal más transformadora es el Tren del Golfo de México, un megaproyecto cuya obra en el tramo Saltillo–Nuevo Laredo reducirá costos logísticos y detonará el progreso económico de toda la región.

Subrayó también la próxima inauguración de la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en la ciudad, la cual representa un voto de confianza monumental que consolida a Nuevo Laredo como el nodo comercial más importante del país, garantizando mayor eficiencia, seguridad y transparencia en la operación aduanera.

Estos proyectos se complementan con la ampliación del Puente del Comercio Mundial y el desarrollo del segundo puente ferroviario internacional, obras impulsadas con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

También extendió su reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por sus tres años de gestión, durante los cuales, dijo, ha sido un aliado estratégico y un impulsor incansable del desarrollo de Nuevo Laredo.

“El Gobierno del Estado ha entendido que para que la infraestructura funcione, se necesita un soporte local fuerte. Las inversiones históricas del estado en obra pública para Nuevo Laredo son la prueba de ello”, señaló.

Canturosas destacó que el Gobierno Estatal ha materializado este respaldo mediante inversiones históricas en obra pública, como la modernización de vialidades que mejoran la calidad de vida de las y los ciudadanos y fortalecen la competitividad de este puerto terrestre.

Reiteró además el compromiso inquebrantable del gobierno municipal de seguir siendo el mejor aliado para que, en unidad, se continúe construyendo el Nuevo Laredo que la ciudadanía merece: un puerto pujante, una comunidad unida y la indiscutible Puerta de México al Mundo.

Finalmente, la alcaldesa definió el papel del gobierno municipal como pieza clave en la coordinación institucional, al fungir como enlace, facilitador y gestor que garantiza que los proyectos federales y estatales se concreten con orden, planeación urbana y un beneficio tangible para la ciudadanía. Concluyó su mensaje al reafirmar la voluntad de mantener la sintonía entre los tres niveles de gobierno para que Nuevo Laredo siga consolidándose como un referente nacional de desarrollo y progreso.